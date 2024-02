Az euroligás magyar sztár csínján bánna a papírformával

– Hermannsson és Tryggvi Hlinason igazi vezére volt az izlandi válogatottnak, nálunk nem akadt ilyen kiemelkedő teljesítmény.

– Ez igaz, mindenki hét-nyolcszor megcélozta a gyűrűt, eloszlottak a lehetőségek, nem egy emberben bíztunk. Ugyanakkor rossz százalékkal dobtunk, túl sok büntetőt is kihagytunk, és egy olyan meccsen, amelyen kevés pont születik, ezek nagyon tudnak hiányozni. Hlinasonról pedig tudtuk, hogy gondokat okozhat, hiszen egy 216 centire nőtt centerről van szó, de nem ezen múlott a vereségünk, hiszen például több támadólepattanót szereztünk, mint ők.

– Egy forduló ment le a selejtezőkből, és máris kicsit nehéz helyzetbe navigáltuk magunkat. Ha az olaszok és a törökök a papírforma szerint minden meccsüket megnyerik, akkor nekünk hat ponttal kell legyőznünk egy év múlva Izlandot. Borulhat a papírforma?

– Ez így van, de hosszú még az út, és ezzel a papírformával csínján bánnék. Biztos vagyok benne, hogy Izland otthon még nyer meccset, szerintem mi is, szóval még semmi sincs lefutva. Négy nagyon jó csapat alkotja a csoportot, most vasárnap mi is hozhatjuk a bravúrt az olaszok ellen. Más stílusú csapatot fogadunk, amelynek szinte minden tagja az Euroligában játszik, inkább az egyéni képességekre épít, most már rájuk összpontosítunk, és harcolunk minden egyes meccsen.

Fotó: Fiba.com

– Az számít, hogy nálunk egy euroligás játékos van, náluk pedig szinte mindenki az?

– Meglátjuk. Biztosan számít, hiszen Hermannsson nélkül Izland is másként festett volna. Most először szerepelhetnek a selejtezőkön az euroligások, ezért lehetek itt én is, de az nagy kérdés, hogy ez jó-e nekünk. Én magyarként egyedül vagyok, de például az olaszok vagy a törökök nagyon sok ilyen játékost tudnak bevetni. Nyilván nekem jó, mert szeretek a válogatottban játszani, és szerintem így is képesek vagyunk nyerni Olaszország ellen.

A kapitány nem tud kosarat dobni

– Néhány éve játszottunk már velük szoros mérkőzést. Most Szombathelyen, hazai közönség előtt milyen meccsre számít?

– Az izlandival ellentétben szerintem sok pont esik majd, az első pillanattól kezdve nekik kell menni, nem szabad nekik levegőt hagyni, éreztetnünk kell velük, hogy nem feltartott kézzel érkezünk, és hiszünk a sikerünkben. Reméljük, a közönség segítségével ez meg is lesz.

– A válogatottnak új szövetségi kapitánya van. Gasper Okornnak mindössze négy napja volt arra, hogy felkészítse a csapatot a selejtezőkre, felkészülési mérkőzésre sem volt lehetősége. Ez mennyire zavaró a csapatnak?

– Fogalmazzunk úgy, hogy nem ideális.

A FIBA versenynaptára elhibázott, és nem szolgálja a sportág érdekeit. Nekem a klubkötelezettségem miatt két napom és egy teljes edzésem volt arra, hogy megismerjem a kapitányt, az új játékot. Előfordult Izlandon a meccs közben, hogy bemondták a figurát, és hirtelen nem is tudtam, miről van szó.

Nyilván ez minden csapatot érint, de amikor edzőváltás történik valahol, ott ez hangsúlyosabban hátrányos. De ez van, ezzel kell együtt élnünk.

Fotó: Fiba.com

– Milyenek az első benyomásai Gasper Okornról?

– Nagyon jó ember és nagyon jó szakember. Az Adria-ligából ismerem már, nemsokára játszunk is a csapata ellen, és szerintem jó választás volt őt kinevezni kapitánynak. Roppant alaposan felkészült az ellenfélből, sokat videózunk, több taktikai variációt is felvázolt. Nem rajta múlt az izlandi vereség, ő nem tud kosarat dobni. Bizonyos szituációkat most teszteltünk először élesben, még ő is csak ismerkedik velünk.

– A selejtezők előtt a Crvena zvezdával megnyerték a Szerb Kupát a nagy városi rivális, a Partizan Beograd ellen. Volt nagy ünneplés?

– A többieknek biztosan, én a mérkőzés után rögtön hazajöttem. Előtte az Euroliga miatt nem láttam egy hétig a családomat, tudtam, hogy a válogatott miatt egy újabb hétig sem látom őket, ezért siettem, hogy egy napot velük lehessek. Egy csapattársam vitt el Belgrádig, ott átültem az én kocsimba hajnali kettőkor, majd sajnos három és fél órát ültem benne a határnál. Reggel fél kilenckor érkeztem haza, alvás nélkül az egész napot a gyerekeimmel tölthettem, ez nagyon fontos volt a számomra, és másnap már mentem Szombathelyre a válogatott edzőtáborába. Amúgy sajnálom, hogy nem maradhattam a csapattal ünnepelni, mert ez volt az első trófeám a Crvena zvezdával.