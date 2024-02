A magyar NBA-legenda szerint a férfiválogatott nem játszott okosan

Erre azért senki sem számított, holott azt kaptuk, amire számítottunk. Elsőre talán zavaros ez a mondat, pedig pontosan lefedi azt, ami a magyar férfikosárlabda-válogatottal történt csütörtökön este Izlandon. A csapat megkezdte a selejtezőket a jövő évi Európa-bajnokságra, ráadásul új korszakot is nyitott azzal, hogy augusztusban lemondott a posztjáról Ivkovics Sztojan, aki tíz év és remek eredmények után távozott, új szakvezető érkezett, a Szombathelyről ismert, ott bajnoki címeket is nyert Gasper Okorn tehát most, Reykjavikban debütált.

Gasper Okorn talán nem hitt a szemének az eredményt látva. Forrás: Fiba.com

Arra ő is számított, mindenkivel egyetemben, hogy Izlandon nehéz dolga lesz a válogatottnak, annak ellenére, hogy az ellenfél mögöttünk áll a világranglistán. A sportág azonban Európa északi részén rengeteget fejlődött, és mindenki tudta, hogy az izlandiak hihetetlenül gyors, agresszív, kellemetlen stílusban kosárlabdáznak, és nehéz ellenük kibontakozni. És valóban, ezt is kaptuk, csütörtök este minden labdáért, a pálya területének minden négyzetcentiméteréért és minden pontért keményen meg kellett dolgozni.

Ez tehát nem volt meglepetés, az viszont igen, hogy a magyar válogatott a legfontosabb percekben erre nem tudott jól reagálni, és 70-65-ös vereséget szenvedett úgy, hogy a harmadik negyed derekán még 47-38-ra vezetett. Magánemberként elutazott Reykjavikba megnézni a meccset Dávid Kornél, az NBA történetének eddigi egyetlen magyar játékosa is, aki a találkozó előtt elmondta, milyen játékra számít Izlandtól – és az be is jött.

Hiányzott egy vezér

– Ma már tényleg senki ellen sem lehet biztosra menni, és tényleg azt kaptam, amit vártam – erősítette meg. – Az izlandiak az agresszív védekezéssel kitoltak minket gyakran a felezővonalig, folyamatosan súrolták a faulthatárt, mi pedig nem játszottunk elég okosan. Állt a labda, holott ennek a stílusnak éppen az az ellenszere, hogy járatni kell, sokat és gyorsan passzolni. Arra azért nem számítottam, hogy kikapunk, és ezek után el tudom képzelni azt is, hogy Izland a két másik csoportellenfelet, az olaszokat és a törököket is megszorongatja.