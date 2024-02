A magyar NBA-legenda is elutazott Izlandra a válogatott kedvéért

– Mindössze négy napunk van együtt felkészülni az izlandi mérkőzésre, majd vasárnap Olaszországot fogadjuk, így idő hiányában nem lehetett merőben új játékrendszerre átállni – mondta a szövetségi kapitány az utazás közben. – Apróbb változásokon dolgozunk csak, a keret minősége nagyon jó, edzésről edzésre fejlődünk, természetesen mindkét meccsünket meg akarjuk nyerni. Ez lesz az első meccsem ebben a szerepkörben, ezért különleges a számomra, de a lényeg az, hogy a csapat sikeres legyen.

A jó rajt nagy lépés az Eb-felé

Bár Gasper Okorn hangsúlyozta, hogy nem egy meccsen múlik majd a továbbjutás – Olaszország és Izland mellett Törökország szerepel még a magyar válogatott ellenfelei között –, ám mert három csapat jut ki a jövő évi Európa-bajnokságra, cseppet sem közömbös, hogy miként sikerül a rajt Izlandon. Az olaszok és a törökök jóval előttünk állnak a ranglistán – előbbi a 13., utóbbi a 24. –, a 43. magyar csapat csak a 48. izlandiakat előzi meg, így elég őket két meccsen legyőzni, hogy biztos legyen a részvétel a kontinenstornán.

Gasper Okorn új szerepkörben Fotó: Girgász Péter / MKOSZ

A különbség azonban mindössze öt hely, ami jelzi, hogy a feladat cseppet sem ígérkezik könnyűnek. Gasper Okorn szerint a mai ellenfél kissé furcsa stílusban kosárlabdázik, szeret rohanni, gyors támadásokat vezetni, ezért elsősorban arra kell figyelni, hogy ne adjunk el labdákat, és felállt játékra kell kényszeríteni az ellenfelet.

A korábbi selejtezőkhöz képest jelentős különbség, hogy pályára léphet a legmagasabban jegyzett, Európában sztárnak számító magyar kosaras, is.

A FIBA és az Euroligát szervező ULEB végre egyezségre jutott, és összehangolják a versenynaptáraikat, így a szerb Crvena zvezda 34 éves játékosát már nem kötik klubkötelezettségek, amelyek eddig távol tartották a selejtezőktől, és csak az Európa-bajnokságokon tudott részt venni.

Báder Márton és Dávid Kornél Fotó: Girgász Péter / MKOSZ

Hosszú napja volt tegnap a válogatottnak, mert korán indult el Szombathelyről, Bécsből repült el Reykjavikba, és már edzett is a találkozó helyszínén. A csapattal tartott a szövetség elnöke, Báder Márton és az észak-amerikai profi liga, az NBA történetének az eddigi egyetlen magyar játékosa, Dávid Kornél is. Ő magánemberként utazott ki a mérkőzésre, másik szállodában lakik, egész egyszerűen élőben szeretné látni a találkozót. Elmondása szerint téved az, aki lebecsüli Izlandot, Észak-Európa kezd komolyan felzárkózni a sportág hagyományos nagyhatalmasaihoz, és a csütörtöki ellenfelünk is sokat fejlődött az utóbbi években.

A mérkőzés 20.30 órakor kezdődik, a Duna World élőben közvetíti.

A magyar válogatott kerete: Benke Szilárd (Szombathely), Golomán György (Basquet Girona, spanyol), Hanga Ádám (Crvena zvezda, szerb), Mikael Hopkins (Reggio Emilia, olasz), Keller Ákos (Szombathely), Maronka Zsombor (Neptunas, litván), Perl Zoltán (Szombathely), Pongó Marcell (Szombathely), Somogyi Ádám (MoraBanc Andorra, spanyol), Tóth Ádám (Zalaegerszeg), Váradi Benedek (Trefl Sopot, lengyel), Vojvoda Dávid (Fehérvár).

Borítókép: Az első edzésen Reykjavikban egymás elleni játék is zajlott (Fotó: MKOSZ/Girgász Péter)