Gulácsi és Orbán gólparádé után jöhet a válogatottba + videó

és is hosszú hónapokat hagyott ki az idényben sérülés miatt, de márciusra helyre állt a rend Lipcsében: mindketten újra alapemberek. Az RB Leipzig kölni fellépése során is végig a pályán volt a két magyar játékos, igaz, ezúttal nem Gulácsi és nem is Orbán volt a főszereplő, hanem a lipcsei támadósor parádézott.

Gulácsi és Orbán csapattársai közül Openda tudott duplázni a Köln elleni fölényes siker során (Fotó: X/RB Leipzig)

Az első félidőben még tartotta magát az osztályozós helyen álló Köln, Xavi Simons góljára az örmény Adamjan válaszolt. A második játékrészben viszont egyre-másra jöttek a lipcsei találatok: Openda öt percen belül duplázott, majd Haidara és Poulsen is bevette a hazaiak kapuját.