Imre Bence két fronton is válaszolt az aljas támadásra

Bár a Ferencváros esetében elsősorban női kézilabdában szoktunk hozzá erős szerepléshez, a zöld-fehérek férfi csapata is egyre erősebb. Az Európa-Kupa negyeddöntőjében az olimpiára kijutott férfi válogatott két hőse, és Imre Bence is a Ferencváros sikeréért küzdött a szlovák Tatran Presov ellen. Imre Bence ezúttal is kilenc gólt lőtt, mint egy hete, a Portugália elleni sorsdöntő meccsen.

Imre Bence a válogatott után a Ferencváros színeiben is parádézott (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A feszült hangulatú mérkőzésen Imre Bence sem mindig bírt magával, a játékán túl is reagált az őt ért provokációkra.

– Elnézést szeretnék kérni mindenkitől a végén látott viselkedésemért, nem jellemző rám, sajnos ez a végén kijött belőlem. Davidovic kicsit „túlgondolta” a dolgokat, nehéz tűrni, amikor egész meccsen a családodat szidják – mondta Imre Bence a találkozó után a konfliktusról. – Szerencsére jól ment a játék, hoztam azt, amit az előző héten az olimpiai selejtezőtornán. Mivel nem nagy előnnyel utazunk, ezért úgy kell belemenni a visszavágóba, mintha döntetlenről indulna a párharc.

Az a bizonyos nem nagy előny egészen pontosan három gólos, az FTC 32-29-re nyert az eperjesi csapat ellen. Az Ek-negyeddöntő visszavágóját jövő szombaton rendezik Eperjesen. Az Európa-kupa a harmadik számú kontinentális sorozat a Bajnokok Ligája és az Európa-liga mögött.

Imre Bence már csak nyárig lesz a Ferencváros játékosa

A jó Ek-szereplés egyfajta búcsúajándék lehet Imre Bence részéről a Ferencvárosnak. A nemzetközi mezőnybe az idei Európa-bajnokságon berobbant jobbszélső nyártól már a német sztárcsapat, a Kiel színeiben szerepel.