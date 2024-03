Sallai Rolandéknak kevés esélyük volt a Leverkusen ellen

A német Bundesliga 26. fordulója magyar szempontból jól indult, hiszen az RB Leipzig Gulácsi Péterrel a kapuban, Willi Orbánnal a védelemben gond nélkül nyert 5-1-re még pénteken Kölnben. Magyar szempontból jól is folytatódott, mert az Union Berlin szombaton 2-1-re legyőzte a Werder Brement, és ez akkor is jó, ha az előző fordulóban túl szigorú ítélettel kiállított az eltiltása miatt nem léphetett pályára. Sajnos vasárnap magyar szempontból rosszul zárult a forduló, ugyanis a Sallai Rolanddal felálló, Szalai Attilát a meccsre nem nevező Freiburg hazai pályán kikapott a tabella élén álló Leverkusentől.

Fotó: AFP

A vendégek már a 2. percben vezetést szereztek Florian Wirtz révén, ám a házigazdáktól Ricu Doan nyolc perccel később egyenlített. Változatos volt a játék, de inkább a Leverkusen irányított, és ennek a 40. percben lett meg az eredménye, ekkor a cseh Adam Hlozek góljával ismét a Leverkusennél volt az előny. A fordulást követően a szintén cseh Patrik Schick is betalált a hazai kapuba, és bár akkor még csak az 53. percben járt a találkozó, sok veszély szemlátomást nem fenyegette a vendégek sikerét. Ám a biztos vezetés kissé elaltatta a Leverkusent, Christian Streich vezetőedző tíz perccel később egyszerre hármat is cserélt, lehozta Sallai Rolandot is, és a 79. percben Yennik Keitel újra szorossá tette az eredményt, de egyenlíteni nem tudott.

Bundesliga, 26. forduló 1. FC Köln–RB Leipzig 1-5

Darmstadt–Bayern München 2-5

Heidenheim–Mönchengladbach 1-1

Mainz–Bochum 2-0

Union Berlin–Werder Bremen 2-1

Wolfsburg–Augsburg 1-3

Hoffenheim–VfB Stuttgart 0-3

Freiburg–Bayer Leverkusen 1-3

Borussia Dortmund–Eintracht Frankfurt 17.30 (Tv: Arena4) Az élcsoport állása: 1. Leverkusen 70, 2. Bayern München 60, 3. Vfb Stuttgart 56

Borítókép: Adm Hlozek a Leverkusen második gólját lövi a Freiburg kapujába (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.