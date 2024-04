„Nem érdekel ez a sz…r” – megint áll a bál a Bayern Münchennél

Thomas Tuchel vezetőedző idény végi távozását már februárban bejelentette a Bayern München, azóta pedig áldatlan állapotok vannak a bajor klubnál, hiszen miközben a Bundesliga trónját tizenegy idény után elvesztő csapat a Real Madrid elleni elődöntőre készül a Bajnokok Ligájában, repkednek a nevek, hogy ki léphet Tuchel örökébe. És akkor még Uli Hoeness is beleszállt az edzőbe.

Thomas Müllernek már elege van a Bayern München körül zajló balhékból. Fotó: MTI/EPA/Christopher Neundorf

A klub tiszteletbeli elnöke, aki a háttérből még mindig mozgatja a szálakat, azért kritizálta Tuchelt, mert szerinte képtelen fejleszteni a fiatal tehetségeket, és inkább folyton új igazolásokat akar. Ahelyett, hogy dolgozna a meglévő játékosokon, a keretet megváltoztatását követeli.

Hoeness kritikájára reagált Tuchel: – Ez egy komoly támadás ellenem edzőként. Ha valamit bizonyítottunk az edzői stábommal az elmúlt tizenöt évben, akkor az éppen az, hogy a fiatalok, az akadémiáról érkezők mindig kaptak lehetőséget az edzéseken és a teljesítményük függvényében a pályán is. És nem mellesleg ezt most is bizonyítjuk. Nem értem ezt az egészet, teljesen alaptalan. Annyira messze van a valóságtól, hogy nem is reagálnék rá, ha nem Uli mondta volna. Az a tény, hogy a kritika épp a Real elleni meccs előtt érkezett, külön érdekes.

Tuchel a saját védelmében felhozhatná Aleksandar Pavlovic esetét is, aki ebben az idényben nála robbant be az utánpótlásból érkezve az első csapatba, a védekező középpályás pedig már a német felnőtt válogatottba is meghívót kapott.

reakciója mindent visz

Miután a Bayern München a Bundesliga legutóbbi fordulójában duplájával hazai pályán 2-1-re legyőzte az Eintracht Frankfurtot, a bajor csapat jelenlegi legnagyobb ikonja, Thomas Müller kapott kérdést a Hoeness–Tuchel nyilatkozatháborúról.

– Nálunk nem lesznek olyan hangok, amik megzavarhatnak minket – jelentette ki Müller. – Hogy egy korábbi klublegendát, Oliver Kahnt idézzek: „Nem érdekel ez a sz…r”.

Lassan a szurkolók is így lesznek a sok drámával, ami a Bayern München utóbbi egy évét keretezi.