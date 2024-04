Jürgen Klopp is lapot kaphat a Bayern München önsorsrontó kártyapartiján

A német Bild szerint az is elképzelhető, hogy a Bayern átmeneti megoldást keres a következő idényre, mivel 2025 nyarától elviekben elérhető lesz Jürgen Klopp, aki a Liverpoolból való távozása után egy év pihenőt jelentett be. Ebből a szempontból a legegyszerűbb az lenne, ha Tuchel addig kitöltené a szerződését, de ideiglenes edzőként felvetődött a csapattal 2020-ban mindent megnyerő Hans-Dieter Flick is, akiért a német válogatottal való bukása óta nem kapkodnak a csapatok.