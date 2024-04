Csapatkapitánya nélkül készül a magyar válogatott az év versenyére

– A játékosokkal és az edzői stábbal is kapcsolatban vagyok, de ezt csapatkapitányként kötelezőnek gondolom. Ha már a felkészülés során és a helyszínen nem tudok velük lenni, akkor legalább üzenetekkel és bátorító képekkel próbálom segíteni majd őket. Videókat is küldök nekik azért, hogy a lányok tudják, bármikor fordulhatnak hozzám – mondta Garát-Gasparics Fanni a Borsnak.

A magyar válogatott tavaly esett ki az A-csoportból, idén április 21. és 27. között az ausztriai Klagenfurtban próbál visszajutni a legjobbak közé. Ehhez Pat Cortina csapatának az első két hely valamelyikén kell zárnia a tornán, amelyen a házigazda Ausztria mellett Franciaország, Hollandia, Dél-Korea és Norvégia lesz a magyar válogatott ellenfele.

Hogyan zajlik Garát-Gasparics Fanni rehabilitációja?

– Hasonlóan telik egy napom, mintha edzés lenne, mivel a rehabilitáció és az edzés az ugyanúgy együtt zajlik a csapattal. Sajnos jégre nem mehetek. Szerencsére most már elkezdhetek a konditeremben edzeni, főleg felsőtestre, aztán majd néhány hét múlva alsótestre is. Utána jöhetnek majd a korongkezelési technikai feladatok szárazon, de már ütővel a kézben. Csak ezt követheti majd a jégre lépés, szóval egy hosszú építési folyamat lesz ez, és közben rengeteget tanulok majd magamról, és persze a türelem a legfontosabb ilyenkor – árulta el a terveket Garát-Gasparics Fanni, aki arról is beszélt, hogy édesanyja miben tud neki segíteni Ottawában.