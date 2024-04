Megnevezte a Fradi két kiemelkedő futballistáját a klub korábbi játékosa, aki szerdán kupaelődöntőn irányít a bajnokcsapat ellen

A hétfői, Győr–Szeged NB II-es mérkőzést a szegediek nyerték meg 1-0-ra, ám a találkozónak van egy másik nyertese is: a Nyíregyháza. A másodosztályú bajnokság élén öt fordulóval a zárás előtt 67 ponttal álló Spartacus mögött sűrűsödik a mezőny, az 57 pontos Vasas, valamint az eddig 54-54 pontot gyűjtő Győr és Szeged várhatóan éles csatát vív a második, még feljutóhelyért. A nyíregyháziak akár már április 29-én, Ajkán bebiztosíthatják a visszatérésüket az NB I-be.

A Nyíregyháza labdarúgóinak minden oka megvan az örömre, az új idényt várhatóan az NB I-ben kezdhetik. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Senkit nem kell külön motiválni

– Sikerült megnyugtató előnyt kidolgoznunk, vezetjük a bajnokságot, ám a második helyért kezd kialakulni egy hármas versenyfutás. Szerencsére mi jó helyzetből várjuk a végjátékot, de kell még pár győzelem, hogy lezárjuk a feljutás kérdését. Szeretnénk megnyerni a bajnokságot, ehhez most jó helyzetbe kerültünk. A saját kezünkben van a sorsunk, ez a legfontosabb – mondta a Magyar Nemzetnek a Nyíregyháza vezetőedzője, Tímár Krisztián.

Mielőtt az osztályváltás szóba kerülhetne, vár egy fontos mérkőzés a Nyíregyházára, amely szerda este a Fradit fogadja (20.00, tv: M4 Sport) a Magyar Kupa elődöntőjében, Balmazújvárosban.

– Aki követi a Nyíregyháza idénybeli meccseit, láthatja, rendkívül siker­éhes a társaság, nem lesz ez másként a Ferencváros ellen sem. Nem hiszem, hogy egy kupaelődöntőben, az ország legjobb csapata ellen bárkit is külön motiválni kellene. Veszítenivalónk nincs, egy mérkőzésen bármi megtörténhet. Szeretnénk olyan mentalitással pályára lépni, amivel meglepetést tudunk okozni – folytatta a 44 éves Tímár Krisz­tián. – Van egy stabil alapjátékunk, amit az egész szezonban jól játszik a csapat, ehhez próbálunk nyúlni. Nyilván az NB I-ben, illetve a nemzetközi porondon, ahol a Ferencváros évről évre szerepel, gyorsabb a ritmus, ehhez próbálunk alkalmazkodni, de a saját játékunkat is megpróbáljuk a Ferencvárosra ráerőltetni, meglátjuk, mennyire fog sikerülni.

Tímár Krisztián szerint nincs veszítenivalója csapatának a Fradi ellen. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Varga és Marquinhos kiemelkedik a Fradiból

A Nyíregyháza a Tiszaújvárost, a Dunaföldvárt és a Szentlőrincet búcsúztatta korábban a hazai kupasorozatban, ezt követően a legjobb nyolc között 2-1-re legyőzte az élvonalbeli Kecskemétet is. A Fradi a Nagyecsed 8-0-s kiütése után a Puskás Akadémia ellen hosszabbítás, a Debrecen otthonában pedig büntetőpárbaj után jutott tovább, majd a negyeddöntőben 2-0-ra verte meg a Diós­győrt idegenben.

– Minden csapatban vannak kulcsjátékosok, a Fradi komplexen egy jó csapat, de ebből a Ferencvárosból Varga Barna és Marquinhos kiemelkedik – magyarázta Tímár Krisztián. – Rájuk oda kell figyelnünk, de ott van még Zachariassen vagy éppen Abu Fani is, ők szintén meghatározó tagjai a bajnokcsapatnak. Kevés hibázási lehetőségünk lesz, a legjobb formánkat kell hozni szerda este, de nem hiszem, hogy ezzel gond lesz. Ez az a párharc, amely előtt nem kell senkit sem külön motiválni.

A játékos-pályafutása során az angol másodosztályú Plymouth csapatában is megfordult korábbi védő számára azért is különleges lehet a Fradi elleni kupaelődöntő, mert 2005 és 2006 között ő maga is futballozott az élvonalból akkoriban diszkvalifikált egyesületben.

– Az egy nagyon nehéz időszaka volt a Ferencváros történelmének, hiszen jött egy – mi úgy éltük meg – igazságtalan kizárás. Abból az időszakból a legjobban az az eszméletlen összefogás maradt meg, ami akkor jellemezte a Fradi-családot – idézte fel emlékeit érdeklődésünkre Tímár. – Az, hogy az NB II-ben is mindenhol telt ház előtt játszottunk, felemelő érzés volt, egy olyan összetartásról tett tanúbizonyságot, amit jó volt átélni.

Magyar Kupa, az elődöntő programja Kedd Paks–Kisvárda 2-1 (1-1) Szerda Nyíregyháza (NB II)–FTC 20.00 (tv: M4 Sport)

