„Vegyétek le az ETO-mezt!” A Szeged is bejelentkezett az NB I-re

A 21. percben Papp Áron kényszerítőzött Borvetővel, majd a visszakapott labdát szépen helyezte Ruisz hálójába. A Szeged ezzel a góllal nyerte meg az NB II 29. fordulójának rangadóját, az eddiginél is szorosabbá téve a versenyt a feljutásért.

Nézzük csak a tabella élmezőnyét!

1. Nyíregyháza 67 pont

2. Vasas 57

3. Győr 54

4. Szeged 54.

A Szeged tehát – ahogy manapság mondani szokás – megérkezett a versenybe. Az utolsó öt forduló roppant izgalmasnak ígérkezik. A Vasas elleni iskolajátékkal, a 3-1-es sikerrel a Nyíregyháza a hét végén minden kétséget eloszlatott, nem is vitás, hogy bajnokként jut fel az NB I-be, azt azonban nehéz lenne megtippelni, hogy mögötte melyik csapat lesz a második. A meglepetés sem kizárható, talán a Szeged sorsolása a legkedvezőbb.

Kuznyecov sem hozott megváltást

A győri szurkolók mindenesetre nagyon elkeseredettek. Az ETO egyértelműen a feljutás reményével, sőt igényével vágott neki az idénynek. Jól is kezdte a bajnokságot, sokáig vezette a tabellát, aztán elfogyott a lendület. Február 24-én felmentették Antonio Munoz vezetőedzőt, de a helyére kinevezett Kuznyecov Szergej irányításával is akadozik a gépezet, vele a csapat egyből elvesztette a Nyíregyháza elleni hazai rangadót. A Győr egy hete Budafokon szenvedett vereséget, s most az újabb kudarccal lépéshátrányba került a Vasas mögött.

Távolodóban a győri szukolóka vágya. Fotó: Csapó Balázs /Kisalföld

Kaptatok ezer esélyt...

Furcsak volt hallani, hogy a Szeged elleni hétfői meccs hajrájában a győri szurkolók nem buzdították, hanem szapulták a csapatukat.

„K...va gyenge!” – skandálták többször is, majd a lefújáskor Romániát szapulták a román légiósokra utalva, s a mez levételét követelték a játékosoktól.

A klub Facebook-oldalán sem kímélték a csapatot, dühödt kommenteket lehet olvasni.

„Vegyétek le az ETO mezt, nem vagytok méltóak a viselésére!”

„Kaptatok ezer esélyt, és hétről hétre csak szégyent hoztok a mezre és szurkolóitokra! Minden rangadót elbuktatok, nem is beszélve rengeteg kötelező győzelemről. Nem érdemeljük meg az NBI-et! Legyen vége ennek a szenvedésének, aztán mehettek amerre láttok!”

Nehéz az ETO hajrája

Kuznyecov Szergej nem is palástolta a csalódottságát.

– Nehéz mit mondani egy ilyen mérkőzés után, amikor úgy kapunk ki, hogy sok helyzetet alakítunk ki. A játékosok megtettek mindent, ami bennük volt, ám úgy néz ki, hogy jelen pillanatban ez nem elég a győzelemhez – nyilatkozta a vezetőedző a klub honlapjának.

A szegediek bezzeg boldogok.

– Gratulálok a játékosaimnak és a szurkolóinknak ehhez a rendkívül fontos győzelemhez! Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, hiszen mindkét csapat számára kiemelt jelentőséggel bírt ez az összecsapás – mondta Alekszandar Sztevanovics, a Szeged mestere.

A hajrában a Győr még fogadja a kiesés elől menekülő Pécset, az utolsó előtti fordulóban pedig a Vasast, nem lesz tehát könnyű dolga. Pláne a szurkolók támogatása nélkül.