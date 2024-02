Végzetes győri ippon, amit azonban Kuznyecov nem értékelt + videó

Bravúros dekázgatás után nyíregyházi vezetés

Eleinte az ETO támadott többet, de úgy a félidő derekára már kiegyenlített lett a mérkőzés. A 35. percben megszerezte a vezetést a Nyíregyháza, Nagy Barnabás első ránézésére kevély reménnyel kecsegtető cselekbe bonyolódott a bal szélen, de a labdával dekázva mindig továbbjutott egy lépéssel, tökéletes ütemben emelt középre, s Bekének nem okozott gondot, hogy három lépésről a hálóba passzoljon (0-1).

Beke az előző idényben az NB II gólkirály volt budafoki színekben. A nyáron Paksra igazolt, ahol azonban nem sok sót evett meg, egy gólt sem szerzett. A télen Nyíregyházára igazolt, most először volt kezdő, s élt a bizalommal, egyből be is talált.