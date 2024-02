Klopp Budapestre készül – nem akármilyen idegenvezetővel!

Jürgen Klopp az idény végén távozik a Liverpooltól, és a tervei szerint a következő évben nem vállal munkát. Így a nyártól várhatóan elég ideje jut a kedvteléseire, és olyan helyekre is ellátogathat, ahol korábban a munkahelyi kötelezettségei miatt nem volt elég ideje szétnézni. A német menedzser esetében ez a helyzet Budapesttel is, ahol a Liverpoollal már többször is megfordult, mivel a koronavírus miatti korlátozások idején, 2021-ben a Vörösök kétszer is Budapesten csaptak össze az RB Leipziggel a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. Klopp várólistáján ugyanakkor továbbra is szerepel a magyar főváros, de a sikeredző ezúttal nem a Puskás Arénába látogatna el (amelyről egyébként nagyon jó véleménnyel van), hanem turistaként térne vissza. Tehát idegenvezetőre is szüksége lesz, aki természetesen nem lehet más, mint

Klopp (feketében) rázhatta az öklét a finálé után. Fotó: EPA/Andy Rain

– Nem tudom, mit is üzenhetnék a magyar szurkolóknak. Az biztos, hogy én is Szoboszlai-rajongó vagyok. Tudom, hogy Magyarország nagyszerű ország, noha még nem voltam ott eleget. Egyértelműen a következő úti céljaim között van Budapest, és Dominik majd elmondja, hogy hova érdemes ellátogatnom – nyilatkozta Klopp a Network4-nek a Ligakupa döntője után, amelyet csapata 1-0-ra nyert meg.