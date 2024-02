Valter Attila elárulta, mitől rettegett a Közel-Keleten

Az UAE Tour hét szakaszából négy a sprinterekről szólt, Valter Attila örömét fejezte ki, hogy ezek közül az egyiket fiatal csapattársa, Olav Kooij nyerte meg. Az összetett szempontjából azonban az időfutam mellett a két hegyi befutós szakasz, a harmadik és az utolsó, hetedik etap volt a legfontosabb.

Hogyan szerepelt Valter Attila a hegyeken?

A végeredményt tekintve hasonló volt a két szakasz Valter szempontjából: mindkettőn a szólógyőztes mögötti csoportban ért célba.

– Az első hegyi befutón elég könnyen sikerült az élmezőnnyel megérkezni az utolsó méterekre. Hiányzott egy kis önbizalom és bátorság, mert egy szebb helyezés is bennem volt, de természetesen örülök a szezon első top 10-es eredményének. Az utolsó szakasz a szelezésről szólt, egészen a hegy lábáig. Óriási lépés a karrieremben, hogy ott tudok lenni az élbolyban az ilyen szakaszokon. Konkrétan rettegtem ezektől a szeles helyzetektől, számomra az egyik legnehezebb része a sportnak. Hála a csapatnak az összes szakadásnak a jó végén voltam, a hegyen pedig bizonyítottam, hogy fel tudom venni a versenyt a legjobbakkal, komolyabb emelkedődön is – értékelt Valter, akinek teljesítményével csapata is elégedett volt.

– Az volt a célunk, hogy Bart Lemmen és Valter Attila is a legjobb tíz között zárjon összetettben. Láttuk, hogy az oldalszélben lehetőség nyílik szétszakítani a főmezőnyt, és éltünk ezzel. Egy ponton egészen jól nézett ki a szakasz, s végül mindkét versenyzőnk valóban a top 10-ben zárt, ami lenyűgöző – értékelt a csapat honlapján Maarten Wynants sportigazgató.

A szakember által említett Lemmen egyébként a tizedik helyen, bő fél perccel Valter mögött zárt összetettben, azaz valóban a magyar kerekes volt csapata legjobbja az UAE Touron.