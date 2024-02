Meneküljön, ki merre lát! Szoboszlai és Núnez buldózerként rontott a pályára + videó

Mások mellett Mohamed Szalahra, Curtis Jonesra, Alissonra, Diogo Jotára, Darwin Núnezre és Szoboszlai Dominikre sem számíthatott Jürgen Klopp, amikor összeállította a csapatát a Chelsea elleni Ligakupa-döntőre. A Liverpool nélkülük is teljesítette a küldetést, Virgil van Dijk 118. percben szerzett góljával 1-0-ra megverte a londoniakat, így meglett a csapat idénybeli első trófeája.

és az első liverpooli trófea. Forrás: instagram/szoboszlaidominik/

Attól függetlenül, hogy ők most nem játszhattak, a sérült futballisták sem akartak kimaradni az ünneplésből. Núnez és Szoboszlai akadályt nem ismerve rohant le a lépcsőkön, ugrotta át a reklámtáblákat, miközben a járni alig bíró Jones éppen hogy ki tudott térni az útjukból.

A liverpooliak nagy öröme ugyanakkor újabb fájdalmas veszteségekkel járt, hiszen szinte nem is telik el úgy meccs, hogy a Vörösök egy-két játékosa ne dőlne ki. Vasárnap Ryan Gravenberch és Wataru Endo neve is felkerült a sérültek listájára. Szerdán pedig már újabb meccs vár Klopp gárdájára, az FA-kupa nyolcaddöntőjében a Southampton (21.00, tv: Spíler 1) lesz az ellenfél. Ráadásul a következő hetekben is folytatódik az erőltetett menet: a márciusi válogatott szünet előtt egyebek mellett két rangadót is játszik a Liverpool a Manchester City, illetve az Everton ellen, az Európa-liga nyolcaddöntőjében pedig a Sparta Prahával találkozik.

Borítókép: Szoboszlai Dominik (Fotó: AFP/Paul Ellis)