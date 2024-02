Szoboszlai Dominik betekintést engedett a varázslatos könyvébe + videó

Jürgen Klopp utolsó liverpooli idényében már biztosan nem marad trófea nélkül, de a német szakember regnálása alatt nem ez az első alkalom, amikor a Vörösök négy fronton is nagyszerűen szerepelnek: a 2021/22-es idényben végül két arannyal (FA-kupa, Ligakupa) és két ezüsttel (Premier League, Bajnokok Ligája) zárt a csapat.

Szoboszlai Dominik két varázslatos gólja

Bár Szoboszlai a döntőben, valamint már a Fulham elleni elődöntőben sem léphetett pályára a sérülése miatt, egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy epizódszereplőként jutott volna el a Ligakupa-győzelemig.

A magyar játékos a tizenhat közé jutásért vívott meccsen a Leicester City, majd a negyeddöntőben a West Ham United ellen is bombagólt lőtt, ráadásul ezek a találatok nemcsak szépek voltak, hanem fontosak is, hiszen mindkét fordulóban Szoboszlai szerezte meg a vezetést, amit aztán a Liverpool már nem is engedett ki a kezéből.

A két gól is megtekinthető Szoboszlai Dominik varázslatos könyvében.

Borítókép: Jürgen Klopp és Szoboszlai Dominik az első közös trófeát ünnepli (Fotó: MTI/AP/Alastair Grant)