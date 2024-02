Micsoda átvétel, micsoda lövés! Videón Modric fontos gólja

Az idén már 39 éves lesz a Horvátországgal világbajnoki ezüst- és bronzérmes Luka Modric, teljesítményével azonban továbbra is bizonyítja: megkerülhetetlen tagja a Real Madridnak. Vasárnap este, a La Liga 26. fordulójában rendezett Real Madrid–Sevilla meccsen mindössze hat percre volt szüksége, hogy megszerezze a mérkőzés egyetlen találatát.

Gyakorlat teszi a mestert

– Minden nap gyakorlom a kapura lövést Valdebebasban. Lőni kell. Vasárnap lőttem, Istennek hála be is ment a labda a kapuba – idézte Modric nyilatkozatát a Real Madrid magyar szurkolói honlapja. – Nehéz mérkőzés volt. A Sevilla nem könnyítette meg a dolgunkat, de megszereztük a győzelmet, és csak ez számít. A siker mindig ad egy kis plusz elégedettséget, még akkor is, ha korábban is betalálhattunk volna már. Örülök, hogy hozzájárulhattam a gólhoz. Mennünk kell tovább.

Őrzi előnyét a Real Madrid

A Sevilla legyőzésével a jelenleg 65 pontos Real Madrid megerősítette vezető helyét a pontverseny élén, 26 forduló után nyolc ponttal előzi meg a pillanatnyilag második helyen álló nagy riválist, a Barcelonát. A helyzet ugyanakkor hétfő este még változhat, hiszen az 56 ponttal álló Girona 21.00-tól a Rayo Vallecanót fogadja (tv: Spíler2).

Good morning, Real Madrid fans ☀️ pic.twitter.com/doHZxUQyxg — LALIGA English (@LaLigaEN) February 26, 2024

A spanyol bajnokság 26. fordulójának eredményei: Real Sociedad–Villarreal 1-3 (0-1)

Alavés–Real Mallorca 1-1 (0-0)

Almería–Atlético Madrid 2-2 (1-1)

FC Barcelona–Getafe 4-0 (1-0)

Cádiz–Celta Vigo 2-2 (0-1)

Real Betis–Athletic Bilbao 3-1 (2-1)

Las Palmas–Osasuna 1-1 (0-0)

Real Madrid–Sevilla 1-0 (0-0)

Hétfőn játsszák:

Girona–Rayo Vallecano 21.00

A Granada–Valencia mérkőzést a valenciai épülettűz miatt elhalasztották.

Borítókép: Madridi gólöröm Luka Modric győzelmet érő találata után (Fotó: EPA/Javier Lizon)