Olimpiai kvótával kecsegtet az új, Sanghajból Budapestre érkező sportfesztivál

Az olimpiai kvalifikációs sorozat a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Olympic Agenda 2020+5 elnevezésű reformprogramjának egyik kulcsfontosságú projektje, amelyben négy sportág – BMX freestyle, breaking, gördeszka, sportmászás – legjobbjai egy városi parkban, vérbeli fesztiválhangulatban versenyezhetnek. Az idén debütáló világverseny szervezéséért a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség és a Magyar Olimpiai Bizottság felel, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkársága, valamint a hazai szövetségek bevonásával.

Fotó: Balogh Zoltán

Sanghaj után Budapest

A kétrészes sorozat első fordulójára május 16. és 19. között kerül sor Sanghajban, ezt követi a budapesti rendezvény június 20. és 23. között. A versenyzőknek mindkét eseményen teljesíteniük kell ahhoz, hogy kijussanak a nyári olimpiára. A verseny az utolsó megmérettetés Párizs előtt, az olimpiai kvalifikációs sorozat 464 sportolója közül több mint 150 juthat ki az olimpiára az adott sportág kvalifikációs rendszerének megfelelően.

A szurkolók is kipróbálhatják a sportágakat

– A tradicionális sportágak mellett muszáj új sportágakat is eszközként használni ahhoz, hogy minél több fiatal sportoljon – hangoztatta a sportért felelős államtitkár. Schmidt Ádám leszögezte: mindent megtesznek azért, hogy kiemelkedő, nemzetközileg is nagyon sikeres eseményt rendezzenek. Kitért rá, hogy igyekeznek minél több olyan sporteseményt Magyarországra hozni, amelyen olimpiai kvótát lehet szerezni, hogy ezáltal is segítsék a magyar versenyzőket, és az eseményeken megjelenő Sportoló nemzet programon keresztül a lehető legtöbb honfitársat közelebb vigyék az adott sportághoz.

Schmidt Ádám szerint muszáj új sportágakat is eszközként használni ahhoz, hogy több fiatal sportoljon. Fotó: Balogh Zoltán

Fürjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar tagja, az esemény irányító testületének társelnöke kiemelte: az ötkarikás mozgalomnak képesnek kell lennie a változásra, hogy az olimpia a legrangosabb, legvonzóbb, legnagyobb érdeklődéssel kísért sportesemény maradhasson a világban. Mint mondta, ha nem változik, veszíteni fog vonzerejéből, értékességéből.

– A Ludovika Campusban otthont ad egymásnak a múlt és a jövő – közölte Fürjes Balázs, aki azt is elárulta, hogy ingyenes lesz a verseny megtekintése, ráadásul az érdeklődők ki is próbálhatják a jelen lévő sportágakat. Kitért arra is, hogy azért kaphatta meg Budapest a rendezést, mert 2019-ben a World Urban Games „nagy sikerrel vizsgázott”.

Sportdiplomácia szempontjából is lényeges esemény

– A világ tíz legeredményesebb nemzetében vagyunk az éremtáblázaton, mindig készen állunk az újításra – ezt már Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke mondta. – Óriási jelentőségű ez az esemény, nagy lehetőség a MOB-nak és a magyar versenyzőknek is, hogy a világ legjobbjaival versengjenek. Nemcsak a hagyományos sportágakban kell jól szerepelnünk, hanem azokban is, amelyek megszólítják a fiatalokat az olimpiai mozgalom számára. Nemcsak a sport, hanem sportdiplomácia szempontjából is lényeges lesz ez az esemény, melyre június 20-án ellátogat Thomas Bach, a NOB elnöke – közölte Gyulay.