Szabad szemmel is láthatjuk a Nemzetközi Űrállomást és Kapu Tiborék űrhajóját

Kapu Tibor űrutazásának időszakában az éjszakai égbolton szabad szemmel is meg lehet majd figyelni a Nemzetközi Űrállomást – közölte a Magyar Csillagászati Egyesület.

Kevéssé ismert tény, hogy a Nemzetközi Űrállomás (ISS) igen fényes, szabad szemmel is megfigyelhető mesterséges égitest. Kapu Tibor űrrepülésének időszakában is meg lehet figyelni, habár az űrutazás első hetében zömmel kevéssé kedvező, hajnali időpontban. Az űrállomás a legfényesebb csillagokat is túlragyogja, rendkívül feltűnő, hazánk egén néhány perc alatt átvonul. Megfigyeléséhez nincs szükség semmilyen távcsőre, azonban fontos, hogy jó körkilátású helyről keressük, ahol nincs fényszennyezés és nincsenek közeli, zavaró fényforrások.

Különösen érdekes a június 26-án hajnali 3 óra tájban látható átvonulás, reményeik szerint ekkor nemcsak a Nemzetközi Űrállomást, hanem az űrállomást követő, azt „üldöző” Dragon űrhajó is megpillantható szabad szemmel.

A Dragon jóval halványabb lesz az űrállomásnál, de így is feltűnő, amint a csillagos égi háttér előtt vonul.