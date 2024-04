A Red Bull sikerkovácsának elege lett, riválishoz igazolhat

Christian Horner zaklatási botránya alaposan felkavarta az állóvizet a Red Bullnál. A vádak alól felmentett csapatfőnök a csúnya eset ellenére a helyén maradhatott, viszont az ügy belső ellentéteket szült a Red Bullnál, és felmerült, hogy többen is távozhatnak emiatt. Helmut Marko is köztük lehetett volna, vele együtt pedig valószínűleg is elhagyta volna a csapatot.

Mindketten maradtak, bár a holland pilótának azóta is folyamatosan udvarol a Mercedes , amely az idény végén a Ferrarihoz távozó helyére szeretné őt leigazolni. Hogy a házasság megköttetik-e, az erősen kérdéses, hiszen Verstappen jelenleg a mezőny legjobb autójában ül, a Mercedes pedig gyengécske idényt fut.

A Red Bull viszont egy másik kulcsfiguráját elveszítheti. Elsőként a német Auto Motor und Sport számolt be róla, hogy Adrian Newey-nak elege lett a hatalmi harcokból, és távozna, a közeljövőben a bejelentésre is sor kerülhet. A BBC is megerősítette ezen értesüléseket.

A tervezőmérnök Newey 2006 óta áll a Red Bull szolgálatában. Jelenlegi szerződése 2025 végén jár le, de előfordulhat, hogy már a zajló szezon végén szedi a sátorfáját. Sokáig nem kellene állás után kutakodnia. Bár a topcsapatok közül elvileg a Mercedes nem érdeklődik iránta, az Aston Martin szívesen látná a soraiban, de a legvalószínűbb az, hogy a Ferrarinál köt ki. Állítólag már tárgyaltak is egymással a felek az esetleges közös munkáról.

