Máris megvan az Audi első F1-es versenyzője? Meglepő helyről érkezhet

Pillanatnyilag tíz csapat alkotja az F1-es mezőnyt, köztük a tavaly még Alfa Romeóként induló Sauber, amely 2026-tól az Audi gyári csapatává alakul. A futamokat akkreditált újságíróként rendre a helyszínekről követő Mészáros Sándor szerint nem kizárt, hogy akár már a jövő hétvégi Miami Nagydíj előtt meglesz az istálló első versenyzője.

Fotó: MTI/AP/Komae Hiro

Már a napokban megállapodhatnak?

Bár a spekulációk szerint az Audihoz tarthat a Ferraritól az évad végén távozó Carlos Sainz is, a jelek szerint mégsem a spanyol ír alá elsőként a márkával. A Formula.hu információi szerint a Hülkenberggel folytatott tárgyalások annyira előrehaladottak, hogy a szerződés aláírása karnyújtásnyira van, sőt, talán még annál is közelebb. Egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy a megállapodás már a napokban létrejön és a bejelentés is megtörténik, jóval a jövő hétvégén esedékes Miami Nagydíj előtt – olvasható a portálon.

Kitűnő fejlesztőpilóta

Az eddig 211 F1-es rajtot számláló Nico Hülkenberg kézenfekvő választás lenne, a 36 éves német egy kisebb megszakítástól eltekintve 2010 óta ott van a Formula–1-es rajtrácson, ráadásul kitűnő fejlesztőpilóta hírében áll. Az F1-ben győzelmet vagy dobogós helyezést még nem szerző Hülkenberg 2023 óta a Haas pilótája, a gyenge technikával is sorra szállítja a figyelemre méltó időmérős eredményeket, valamint a pontokat csapatának. Korábban vezetett a Renault gyári csapatában, valamint 2013-ban a Saubernél is, amely a jövő év végén Audivá alakul.

Carlos Sainz is jelölt

A Ferrarinál 2025-re – érkezése miatt – szerződés nélkül maradó Carlos Sainz is erős jelölt az Audinál, ám amennyiben a Mercedes és a Red Bull lehetséges versenyzőjeként is emlegetett spanyol mégsem a németeket választaná, akkor is maradna néhány további opció az Audi számára. A Sauber jelenlegi párosa, Valtteri Bottas és Csou Kuan-jü neve mellett felmerült már a jelenleg Alpine-t vezető Esteban Ocon és Pierre Gasly, de régebben még a Haas-tól 2022 végén Hülkenberg érkezése miatt kiszoruló Mick Schumacher érkezése is.

