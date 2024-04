Révész Bulcsú az éjszakai műszak után köszönettel gondol a korán kelőkre

Révész Bulcsú éjszakába, sőt hajnalba nyúló mérkőzést játszott a sheffieldi Crucible Színházban zajló sznúker-világbajnokság selejtezőjének második fordulójában. Végig szorosan alakult a James Cahill elleni találkozó, 8-8-ról indult a hajrá, a magyar játékos sajnos elvesztette az utolsó két frémet, 10-8-ra kikapott, és kiesett.

Révész Bulcsú megállta a helyét a világbajnokságon. Forrás: X

Révész Bulcsú bizonyította, mennyire fontos neki a szurkolók támogatása, rögtön a meccs után ugyanis a következőt posztolta a Facebook-oldalán:

Köszönöm, hogy sokan megvártátok a meccs végét, és azoknak is köszönöm a szurkolást, akik a holnapi munka miatt nem tudtak fent maradni!

– írta a magyar játékos.

Révész Bulcsú már azzal is túlteljesítette az elvárást, hogy az első fordulóban legyőzte az esélyesebb Sean O'Sullivant. James Cahill is ismert alakja a sportágnak. Ő volt az első amatőr játékos, aki 2019-ben a selejtezőből indulva felkerült a vb főtáblájára, ahol még a sznúker regnáló királyát, Ronnie O’Sullivant is legyőzte.