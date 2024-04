Tyson meccsének megvannak a szabályai, erre kevesen számítottak! + videó

Mike Tyson 2005-ben, nem sokkal a 39. születésnapja előtt vonult vissza, azóta csak két bemutató meccsen láthattuk, de az elsőn, ami 2006-ban egy négymenetes bohóckodás volt, eredményt sem hirdettek. 2020-ban aztán nyolc kétperces menetet bokszolt egy másik legenda, a négy súlycsoportban is világbajnok Roy Jones Jr. ellen. Tyson 54, Jones 51 esztendős volt, előbbi tehát tizenöt év kihagyás után, utóbbi két és fél év után lépett ismét a ringbe, és döntetlenre végeztek egymással. Ahogy két legenda bemutató meccsén megjósolható.

Mike Tyson és Jake Paul július 20-án csap össze Forrás: Instagram/miketyson

Ám Tyson júliusban hivatalos, éles meccset vív Jake Paullal, ezt most jelentették be egyszerre. Ezt azt is jelenti, hogy az összecsapás eredménye bekerül mindkettőjük hivatalos statisztikájába. Tyson neve mellett a mai napig 50 győzelem (ebből 44 KO.) és 6 vereség áll, utóbbiakból hármat már pályafutása végén szedett össze. A 27 éves Jake Paul, aki influenszerként indult, de tiszességesen megtanult bunyózni, az eddigi 10 mérkőzéséből kilencet megnyert, hatot KO-val, az egyetlen vereségét egy nyolcmenetes meccsen megosztott pontozással szenvedte el.

Tyson és Paul mérkőzését nyolcmenetesre tervezik

Az is kiderült, hogy Tyson és Paul összecsapásán – amit a Netflix élőben közvetít – a felek annyi könnyítést kapnak, hogy a szokásos 10 unciás kesztyűk helyett 14 unciásokban bokszolnak, a mérkőzés pedig nyolc kétperces menetből áll. A bunyó persze jóval hamarabb is véget érhet.