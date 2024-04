Ez lehet a 196 centis dán óriás utolsó esélye, de a Veszprém is ugyanazzal a céllal vág neki az Aalborg elleni párharcnak

A Szeged tükörsima legyőzése csak a prológ volt a Veszprém számára, most jön a neheze! Mint emlékezetes, a bakonyiak azt követően, hogy harmadikként végeztek a B csoportban, idegenben és otthon is meggyőző fölénnyel verték meg a szegedieket a BL-negyeddöntőért zajló párharcban, így bejutottak a legjobb nyolc közé – oda, ahova a dán Aalborg alanyi jogon, játék nélkül eljutott, miután másodikként végzett az A csoportban.

Mikita Vailupau és a Veszprém valósággal átlépett a Szegeden. Fotó: Vasvári Tamás

A Szegednek egyszer már sikerült

A dánok formájáról csak annyit, hogy a Veszprém csütörtöki ellenfele legutóbb 2023. december 7-én, a Paris Saint-Germain együttesétől szenvedett vereséget a Bajnokok Ligájában. Azóta négy csoportmeccset játszott az Aalborg, feb­ruár 21-én például a Szeged ellen – akkor vendéglátóként 31-26-ra nyert. Ha a teljes BL-idényt vizsgáljuk, a párizsiak elleni vereségen kívül mindössze kétszer maradt pont nélkül az Aalborg, októberben, Párizsban is a PSG nyert, illetve szeptember végén a dánok kikaptak Szegeden. Persze utóbbi eredményből a veszprémiek legfeljebb erőt meríthetnek, mint tudjuk, azóta sok víz lefolyt a Tiszán, a Szeged már nincs versenyben a BL-ben. Veszprémi szempontból az jelenthet kapaszkodót a csütörtöki összecsapás előtt, hogy az eddigi három vereségéből kettőt idegenben szenvedett el az Aalborg.

A Veszprém önbizalmát emelheti az is, hogy a csapat a szegediek múlt pénteki, 36-27-es legyőzésével megnyerte a hazai bajnokság alapszakaszát. Noha a Magyar Kupa-hétvége és a Szeged elleni, az egyik fél második sikeréig tartó bajnoki döntő még ezután jön, a domináns forma eredményes évadzárást vetít előre, mégis biztosra vehető, hogy az idény végi összejövetel hangulatát az fogja elsősorban meghatározni, hogy a Veszprémnek sikerült-e visszatérnie Kölnbe. Merthogy hiába évtizedes álom Veszprémben a BL-serleg elhódítása – ezáltal jóformán alapvető elvárás a részvétel a négyes döntőben –, tavaly a Kielce elbúcsúztatta a 2002-ben, 2015-ben, 2016-ban és 2019-ben is BL-ezüstérmes Veszprémet a negyeddöntőben.

Fontos csapattagok távoznak

A 2021-ben BL-második Aalborg tavaly persze nemhogy a négy, a nyolc közé sem jutott be. Talán ennél is jobban motiválja a dánokat két klasszisuk távozása. Februárban jelentették be, hogy az idény végén – 2025-ig érvényes szerződésének felbontásával – távozik a klub történetének legsikeresebb edzője, Stefan Madsen; alig három hete pedig az is kiderült, hogy az olimpia után visszavonul a világ egyik legjobb játékosa, Mikkel Hansen. A 36 éves klasszist korábban háromszor választották meg a földkerekség legjobb kézilabdázójának, megannyi trófeát nyert már sikerekben bővelkedő pályája során, a Bajnokok Ligája-győzelem azonban még nem jött össze neki. Most vagy soha!

Mikkel Hansen olimpiai, világ- és Európa-bajnoki címet is nyert a dán válogatottal. Fotó: TOM WELLER

Hangaard a csapat ásza

Hansen mellett olyan sztárjátékosokkal büszkélkedhet az Aalborg, mint Mads Hoxer Hangaard, Niklas Landin, Lukas Nilsson vagy éppen Aleks Vlah. Jelenleg talán a 23 éves, 196 centiméter magas Hangaard az, aki a legveszélyesebb lehet: az Aalborg idénybeli BL-meccseinek több mint 70 százalékát a pályán töltötte, 69 gólt szerzett, a gólpasszok 37 százalékát ő osztotta ki, emellett pedig a legkevesebb labdavesztés szerepel a statisztikai mutatóiban.

Amennyiben a Veszprém ma vendéglátóként is tudja alkalmazni a tőle megszokott gyors és hatékony játékát, akkor akár megnyugtató előnyt szerezhet a visszavágóra. Ám Kölnbe mindenképpen Aalborgon át vezet az út.