Csoda helyett rémálom, esélye sem volt a szétesett Szegednek Veszprémben

A Veszprém a múlt heti, 37-30-as szegedi sikere után kényelmes helyzetből várta a hazai visszavágót, a szegediek viszont fogadkoztak, mondván, hátravan még egy mérkőzés. Nos, hazai pályán is villámrajtot vett a Veszprém: Mikita Vailupau először a 75. másodpercben, majd hamarosan még kétszer betalált, hamar 3-0-s előnyhöz juttatva csapatát, tízre növelve az összesített különbséget. Három labdaszerzés, három gyors gól – a Veszprém állva hagyta a Szegedet.

Nedim Remili, a Telekom Veszprém (labdával), valamint Gleb Kalarash és Imanol Garciandia, a Pick Szeged játékosa a férfikézilabda BL nyolcaddöntőjének visszavágóján. Fotó: Vasvári Tamás

Hamar eldőlt a legfontosabb kérdés

Később megrázta magát a vendégcsapat, a 10. percben már „csak” 6-5-re vezettek a veszprémiek. Ilyen „közel” hazai pályán sem volt egyszer sem a Szeged a Veszprémhez! Kárpáti Krisztián együttese stabilizálta védekezését, ez pedig hatásosnak bizonyult, percek teltek el úgy, hogy nem jött újabb veszprémi találat. Az első játékmegszakítást mégis a vendégek vezetőedzője a 19. percben, 11-8-as Veszprém-vezetésnél. Alig négy perccel később újra Kárpáti Krisztiánnak kellett közbeavatkoznia: a magyar szakvezető ekkor már indulatosan kiabált játékosaival – ötgólosra nőtt a differencia, rengeteg hibával játszott a Szeged. Már-már megalázó volt, amikor a 26. perben egy eladott labdával Dragan Pechmalbec meglódult, majd mielőtt a kapuba lőtt, még tiszteletkört is tett a nézők szórakoztatására. Szünetre 19-15-ös állással vonulhattak a csapatok; a koncentráltan játszó veszprémiek könnyedén növelték 11 találatra az összesített előnyüket a hibát hibára halmozó szegediekkel szemben.

Nem engedett ki a Veszprém

Omar Yahia révén a második félidőt is a Veszprém nyitotta góllal. Ezt követte Fabregas duplája, vagyis ugyanúgy kezdődött ez a játékrész is, mint a korábbi. A 36. percben már 24-17-re vezetett a Veszprém, amely megduplázta a Szegeden megszerzett fórt. Bántóan nagy volt a két fél közti különbség. A 43. minutumban kikérte utolsó idejét is Kárpáti Krisztián, ám jelentősen ezt követően sem változott a helyzet – a házigazda tartotta a visszavágón sem kicsi különbséget, két perccel a vége előtt már nyolccal is vezetett. Végül 39-32-re győzött a Telekom Veszprém, amely a BL-negyeddöntőért vívott mindkét találkozót nagy különbséggel nyerte meg – mindez nem sok jót ígér a Szeged számára a közelgő bajnoki mérkőzés(ek), valamint a várható Magyar Kupa-döntő előtt. Nagy javulásra lenne szükség a Szegedtől ahhoz, hogy versenyképes legyen a Veszprém ellen, amely a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében a dán Aalborg ellen vívhatja ki a szereplést a négyes döntőben.