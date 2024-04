Bánhidi Bence elmondta, mi adhat reményt a hétgólos hátrányban lévő Szegednek a Veszprém elleni BL-visszavágó előtt

A Veszprém végig vezetve nyert a múlt héten, Szegeden, ám 60 perc még biztosan hátravan a párharcból. A BL magyar rangadójának második felvonása előtt a veszprémiek részéről Ligetvári Patrik, a szegediek oldaláról pedig nyilatkozott.

Egy hete a veszprémiek örülhettek a szegedi csarnokban. Fotó: Dömötör Csaba

Nem szeretnék magukra húzni a riválist

– Egy Szeged elleni meccsbe soha senki nem aludhat bele veszprémi mezben. Ráadásul tisztában vagyunk vele, hogy most milyen komoly a tét. A közönség is azt várja el tőlünk, teljesen jogosan, hogy maximális erőbedobással küzdjünk. Sok meccsünk lesz még ebben a szezonban a Szegeddel, ezért sem érdekünk az, hogy „felhozzuk” őket. Szerintem az ellenfelet is megtiszteljük, ha úgy megyünk bele a visszavágóba, mintha náluk lenne az előny – mondta a Veszprém vármegyei hírportálnak a magyar válogatott játékosa, Ligetvári Patrik, aki már arról is beszélt, meddig juthat a Veszprém az aktuális idényben. – Remélem, hogy minden fronton minél messzebb. Azt kívánom saját magamnak, hogy ne nagyon tudjak pihenni az olimpiáig. Próbáljuk a maximumot kihozni a csapatunkból. A Bajnokok Ligájában az elsődleges cél, hogy bejussunk a final fourba, onnan pedig majd tovább lehet tervezni. Ha sikerül idén is elhódítani a Magyar Kupát, akkor az a diadal hatalmasat lökhet rajtunk a folytatásra.