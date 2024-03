Nehéz helyzetben a Szeged, edzője időnként kellemetlenül érezte magát a Veszprém elleni rangadó közben

Corrales dicsérete

A Veszprém korábbi kézilabdázója, jelenlegi trénere, Momir Ilics boldog, hogy azoknak is lehetőséget tudott adni, akik eddig kevesebb játékpercet kaptak.

Momir Ilics csapata Szegeden megalapozta a továbbjutását Fotó: Kovács Tamás

– Először is szeretnék gratulálni a játékosaimnak. Azt gondolom, hogy szinte hibátlan mérkőzést játszottunk – idézte Ilicset klubja honlapja. – Tudtuk, hogy Szegeden mindig nehéz kézilabdázni, ezért is örülünk ennek a sikernek. Védekezésben jól reagáltunk a szegedi támadásokra, és Rodrigo Corrales is fantasztikusan teljesített ma, 16 védése volt. Annak kifejezetten örülök, hogy néhány játékos, akinek eddig nem volt annyi játékperce, pályára tudott lépni és jól is teljesített. Azonban ez még csak a párharc első félideje volt, van még egy visszavágó Veszprémben, a saját szurkolóink előtt. A hazai mérkőzésre is fel kell készülnünk, hiszen a Szeged is biztosan készülni fog valamivel. Egy kicsivel a mainál is jobban kell kézilabdáznunk.

A visszavágót április 4-én, csütörtökön rendezik a Veszprém Arénában.