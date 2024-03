Chema Rodríguez: Nem érti a feleségem, miért beszélek olyan sokat a családról

– Összevágtak a dolgok. nekem csak Laci is akkor igazolt haza, természetesen őt jól ismertem Spanyolországból, ő és a honfitársam, Antonio Ortega is csábított, aki akkor lett a Veszprém vezetőedzője – beszélt az Origónak adott interjúban Chema Rodríguez arról, hogyan szerződött 2012-ben a Veszprémhez. A korábbi kiváló játékos elárulta, a felesége éppen várandós volt, nálunk cseperedtek fel az ikrei, ezért is fűzik szép emlékek Magyarországhoz. A családja most is vele él Budapesten, szeretik hazánkat, csak a magyar nyelvvel boldogulnak nehezen.

Chema Rodríguez és Nagy László. Együtt jóban, rosszban Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Az interjúban szóba került a 2016-os Bajnokok Ligája-döntő, amit a Veszprém kilencgólos előnyről vesztett el a Kielce ellen. Chema Rodríguez felidézte, hogy a 2009-es BL-döntőt viszont kilencgólos hátrányból nyerte meg a Ciudad Reallal a Kiel ellen.

Törlesztették az adósságot

Chema Rodrígueznek nagyon fájt, hogy a 2022-es, hazai rendezésű Európa-bajnokságon a magyar válogatott nem jutott tovább a csoportjából, ezért fogalmazott az olimpiai selejtező, a kivívott párizsi szereplés után úgy, hogy kiegyenlítették az adósságukat. Ennyire nyomasztó emlék a 2022-es hazai rendezésű Eb?

– Hatalmas volt a várakozás. Tombolt a Covid, az emberek a szokásosnál is jobban ki voltak éhezve a sikerre. Sajnos többen lebetegedtek az Eb előtt és alatt, s nem sikerült továbbjutni a csoportból. Elsősorban azért volt rossz érzés, mert nem tudtunk örömet szerezni a szurkolóknak. Remélem, most sikerült őket kárpótolni – elevenítette fel az Eb-t a spanyol szakember.

Imre Bence és Bartucz Lászlót a szerencsének is köszönhetjük

Majd elárulta, bizony Imre Bence talán be sem kerül az Európa-bajnoki csapatba, ha Pedro Rodríguez nem mondja le a válogatottságot. Hozzá hasonlóan Bartucz László is részben azért válhatott hőssé, mert Mikler Roland sem játszott az Eb-n.

– Az Eb előtt sokan fanyalogtak, mi lesz velünk Mikler és Pedro nélkül. Aztán mindenki boldog lett, hogy van egy Imre Bencénk és Bartucz Lászlónk – jegyezte meg Chema Rodríguez.

Chema Rodríguez elkerülné a skandinávokat

A szövetségi kapitány elárulta, az olimpiai torna sorsolásán szeretné elkerülni a skandináv együtteseket, még a hazája csapatával, Spanyolországgal is szívesebben találkozna, mint Dániával. Az esélyekről azt mondta, az éremszerzés a vágya.