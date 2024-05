Athén lángba borult – döbbenetes videók terjednek a világhálón

Az Európa-konferencialiga döntője előzetesen feszültségektől terhes volt. A finálé színhelyének az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) az AEK Athén stadionját jelölte, és ekkor még nem lehetett tudni, hogy a csapat ősi riválisa, az Olimpiakosz is bejut a döntőbe. Ezért is tartani lehetett a rendbontástól. Még augusztusban az AEK Athén–Dinamo Zagreb Bajnokok Ligája-selejtező előtt pedig halálra késeltek egy szurkolót, és most úgy nézett ki, hogy a rendőrség nem tudja garantálni a döntő biztonságos lebonyolítását. Az UEFA azon is elgondolkodott, hogy Athén helyett Budapestre, a Puskás Arénába hozza a mérkőzést.

Az Olimpiakosz nagy győzelmet aratott, ezt meg kellett ünnepelni (Forrás: X/Olympiakos)

Nagy bulit csaptak az Olimpiakosz szurkolói

Ám végül maradt az eredeti terv. S mivel az Olimpiakosz nyerte meg a kupát, a görögök csak örömükben „borították lángokba” Athént – ahogy jó néhány helyszíni tudósításban fogalmaznak. A közösségi médiában erjedő videók arról tanúskodnak, hogy nem alaptalanul.