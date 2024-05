Kék Ferrari a Formula–1-ben, a Miami Nagydíj sok furcsaságot hozhat

Az idei hatodik fordulót rendezik az F1-ben az előttünk álló hétvégén, Miamiba pedig harmadszor látogat el a világbajnokság mezőnye. A korábbi két alkalommal győzött, és a Red Bull háromszoros vb-győztese a jelenlegi idényt is ugyanúgy dominálja, mint az előzőeket: ötből ötször szerezte meg a pole pozíciót, amit négyszer futamgyőzelemre is váltott. Az egyetlen kivétel Ausztrália volt, ahol kiesett, de erre mondják, hogy az is csak erősíti a szabályt.

Max Verstappen a hatodik fordulóban már az ötödik győzelmére hajthat. Fotó: EPA/Alex Plavevski

Miami azonban „szabálytalan” hétvégét hozhat. Itt van mindjárt a kék Ferrari esete. Az olasz istálló már korábban bejelentette, hogy az új főszponzora, a HP miatt különleges fényezéssel áll rajthoz Miamiban, és a hétvége előtt be is mutatták az új „köntöst”: a hagyományosan vörös Ferrari alapszíne ugyan megmaradt, de az első és hátsó szárnyak mellett a fejvédő keret, az oldaldobozok, a visszapillantó tükrök, a keréktárcsák is kék színt kaptak. Szokatlan látvány lesz, az biztos.

A Ferrarinak egyébként illene javítania Floridában, hiszen legutóbb Kínában Carlos Sainz és Charles Leclerc (képünkön) sem tudott dobogóra állni, és csak tisztes távolságból követik a bajnokságban éllovas Verstappent.

Íme, a „kék” Ferrari:

Looking BLUE-tiful SF-24 😉🔵



Follow the thread below to discover more #MiamiGP livery pics 📸 pic.twitter.com/3QkDry4RsT — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) May 1, 2024

Ami a Red Bullt illeti, ott a győzelmek sem csitítják a tüzet, amely Christian Horner csapatfőnök zaklatási botrányából pattant ki. Szerdán hivatalos megerősítést nyert, hogy Adrian Newey technikai igazgató 2025-től elhagyja a csapatot. Az osztrák istállót 2006 óta erősítő főtervező az F1-es pályafutása alatt eddig 12 konstruktőri és 13 egyéni világbajnoki címet szerzett, egyfajta látnoknak tartják, aki mindig tudja a siker receptjét. Ennélfogva a Red Bull egyik legfontosabb láncszeme, ha nem a legfontosabb – Verstappent is beleértve.

Sokak szerint Newey távozásának a hátterében a Horner-botrány áll.

A Red Bull és a véget nem érő tortúra

– Túl sok minden történik a Red Bullnál, aminek semmi köze a versenyzéshez – vélekedett Jacques Villeneuve, a korábbi világbajnok pilóta. – Ez egy véget nem érő tortúra. Valaki folyamatosan olajat önt a tűzre, és az, hogy minden futamot megnyernek, nem elég az eloltásához.

Kérdés, hogy az újabb felfordulás a Red Bullnál hatással lesz-e a teljesítményre. A kártyákat az is megkeverheti, hogy az előrejelzések szerint van esély az idény első esős versenyére Miamiban, ahol sprintfutamot is rendeznek. Az eső pedig általában nem az esélyesek malmára hajtja a vizet.

A hétvége menetrendje. Péntek: szabadedzés 18.25, sprintkvalifikáció 22.25, szombat: sprintfutam 17.45, időmérő 21.45, vasárnap: Miami Nagydíj 21.30.