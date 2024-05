Különleges trikolórról tett bejelentést ma a Magyar Olimpiai Bizottság

Az együttműködés keretében a korábbi hagyományok szerint 200 darabból álló, új szurkolói kártyacsomag készült, amelyeken az olimpikonok mellett paralimpikonok és legendák, korábbi olimpiai bajnokok is helyet kaptak. A szurkolói aktivitás 2024-ben a trendeket és szokásokat követve megújul, és nagyrészt a digitális térbe költözve, XXI. századi arculatban és még több információtartalommal folytatódik tovább.

Fotó: MOB/Szalmás Péter

– A Nemzetközi Olimpiai Bizottság és persze a magyar is a legfontosabb feladatai között tartja számon, hogy minél több fiatallal ismertesse meg az olimpiai értékeket, úgymint kiválóság, tisztelet, barátság. Ennek egyik feltétele, hogy a fiatalok ismerjék a legendás sportolókat, sporttörténeteket, és persze az éppen aktuális olimpiai játékokon is tudják, hogy kinek szurkolhatnak – mondta Gyulay Zsolt, a MOB elnöke. – Utóbbiban segít a MOB és a Pöttyös közös projektje, amely immár nyolc éve tart, és amelynek hatalmas ereje van, megmondom őszintén, nem is gondoltam volna, hogy ekkora. A riói kártyacsomagban én is szerepeltem, és a mai napig előfordul, hogy arra az akkori kártyára kérnek tőlem aláírást. És téved, aki azt hiszi, hogy csak a fiatalok gyűjtik ezeket a kártyákat, mert a saját tapasztalataimra alapozva mondhatom, hogy a felnőttek körében is nagyon népszerűek, csakúgy, mint maga a Pöttyös, amelyből az olimpiai faluba is viszünk majd ki, hogy a versenyek feszültségét hazai finomsággal vezethessék le sportolóink.

A kétszeres olimpiai bajnok kajakozó arról is beszélt, hogy 65 nappal a párizsi olimpia rajtja előtt 18 sportágban szereztek kvalifikációt a magyar sportolók. A vezetők bíznak abban, hogy a záráskor sikerül túlszárnyalni a tokiói 175-ös létszámot, 180–190 fős magyar csapattal számolnak.