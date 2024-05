Fekete nap a szombathelyi labdarúgásban – nem indulhat az NB II-ben a Haladás!

Noha a másodosztályú bajnokság előző fordulójában kikapott, így is három ponttal előzi meg a kieső helyen álló Pécset a Haladás, amely az utolsó, hétvégi játéknap után jobb gólkülönbségének köszönhetően valószínűleg bennmaradó helyezést ér el. Mindez azonban nem oszt, nem szoroz, miután pénteken a klubot elmarasztaló döntés született.

Szerdán újabb döntés – a harmadosztályról

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) illetékes bizottsága a mai napon helybenhagyta az elsőfokú döntést, így a Szombathelyi Haladás férfilabdarúgó-csapata a 2024/25-ös szezonban már biztosan nem indulhat az NB II-ben. Arról, hogy az NB III-ban indulhat-e a csapat, a jövő héten születik döntés – olvasható a klubhonlap közleménye.

A Szombathelyi Haladás NB II-es labdarúgócsapatának 2024/25-ös klublicencét az MLSZ elsőre, majd másodszorra is elutasította. A döntés ellen múlt szombatig lehetett fellebbezni, amit a klub meg is tett. Az MLSZ pénteken ismét ülésezett, és helybenhagyta a döntését. Azaz a Szombathelyi Haladás nem állhat rajthoz a 2024/25-ös NB II-es bajnokságban. Jelen állás szerint a a csapat csak a vármegyei I. osztályba nevezhet, információink szerint azonban van némi esély arra, hogy a zöld-fehérek legalább az NB III-ban induljanak – írta a Vaol.hu.

Négyen az utolsó meccsen sem lesznek ott

Szintén pénteki hír, hogy a kialakult nehéz helyzet miatt a Haladás négy játékosa is szerződést bontott a klubbal, így a kapus, Pálfi Donát, két középpályás, Vanja Zvekanov és Mohos Barnabás, valamint egy támadó, Katona István sem lép már pályára a szombathelyi együttes – egy ideig biztosan utolsó – másodosztályú meccsén, a Gyirmót FC Győr elleni, vasárnap 17 órakor kezdődő bajnokin. A Haladás nehézségeiről korábban mi is írtunk, nemrég az is felmerült, hogy a csapat az utolsó NB II-es fordulókban már nem is fog kiállni.

Hirdetés: ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.