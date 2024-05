Meccsek maradhatnak el az NB II hajrájában

Ma este még biztosan játszik a Haladás, s a tabella alapján akkor sem állna kieső helyen, ha az NB II 32. fordulójának zárómeccsén a papírformának megfelelően vereséget szenvedne a feljutásért küzdő Vasas otthonában. A Haladás ennél távolabbi jövője kapcsán viszont rengeteg a kérdőjel.

Vajon felállhat még a padlóról a Haladás? (Fotó: Vas Népe/Cseh Gábor)

Az Origó vette észre a szombathelyi klub szurkolói körének közösségimédia-bejegyzését, amely alapján az is erősen kérdéses, hogy a Haladás kiáll-e az utolsó két fordulóban az Ajka, illetve a Gyirmót ellen.

A szombathelyi csapat körüli káoszról nemrég Bajner Bálint is nyilatkozott, s az MLSZ döntése is egyértelművé tette, hogy nagy a baj: a Haladás nem kapott licencet a következő NB II-es idényre, azaz jelen állás szerint hiába harcolná ki a pályán a bennmaradást, semmiképpen sem indulhatna a 2024/25-ös szezonban a másodosztályban. A Haladás ugyan fellebbezett a döntés ellen, de új dokumentumot már nem nyújthat be a szövetségnek.

Információink szerint a válságos helyzet, és a szurkolói információk ellenére a Haladás kiáll majd a hátralévő bajnoki meccsekre.

Az NB II-ből a pályán elért eredmények alapján már biztosan kiesik a Tiszakécske, a Siófok és a Mosonmagyaróvár, a 15., egyelőre szintén kieső helyen álló Pécs még megmenekülhet, de ezt vélhetően a pályán kell kiharcolnia, legalábbis a korábbi gyakorlat alapján.

A következő idényben már csak tizenhat csapat szerepel a másodosztályban, a feljutásért az eredeti kiírás szerint a négy NB III-as csoport győztesei küzdenek meg egymással egy-egy párharcban.