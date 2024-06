Formula–1: a tavalyi balhénak most lettek következményei

A Formula–1-es európai tripla hétvége második állomásaként Spanyolország után Ausztriában száguldozik a mezőny az előttünk álló napokban. Különleges hétvége lesz, mert Spielberg az idény hat sprintfutamának egyik helyszíne, tehát Ausztriában mindössze egy szabadedzésük lesz a pilótáknak, és ezzel véget is ér „a felkészülési időszak”, a sprintkvalifikáció és a miniverseny következik – utóbbin természetesen már pontokért megy a harc.

Botrányba fulladt az osztrák hétvége

Tavaly emlékezetesre sikerült az osztrák hétvége. Na nem azért, mert az egész évben domináló Red Bullt és Max Verstappent bárki is nagy kihívás elé állította volna, az akkor még csak kétszeres világbajnok holland a sprintfutamot 21, az Osztrák Nagydíjat öt másodperces előnnyel nyerte meg – és utóbbi jóval nagyobb is lehetett volna, ha a hajrában nem vállal egy újabb kerékcserét.

Visszatérve a korábbi megállapításhoz, valóban emlékezetes volt a 2023-as hétvége; vagy – a pilóták szemszögéből nézve – inkább botrányos. Már az időmérőn is megkeserítette a versenyzők életét a pályahatáros balhé. A versenybírák sorra törölték a köridőket a pálya négykerekes elhagyása miatt, 47 időt semmisítettek meg így, majd késő estig folytatták az ellenőrzéseket, és további köridőktől szabadultak meg, aminek hatására a rajtsorrend is változott.

Az Osztrák Nagydíj alatt pedig nyolcszor szankcionálták a pilótákat, és utólag is röpködtek az időbüntetések, nyolc versenyzőnél újabb tizenkettő landolt. Azon pilótákat szankcionálták, akik legalább négyszer elhagyták a pályát négy kerékkel. Sokan értékes pontoktól estek el az utólagos büntetéscsomagok miatt.

Ezek után nagy volt a felháborodás, és a pilóták panaszai nem találtak süket fülekre. A szervezők a versenyzők korábbi javaslatainak megfelelően módosították a pálya két, legtöbbször kiszélesített kanyarját, azaz a kilencest és a tízest. A kerékvetők mellé átmenetileg kavicságy került, ami elrettentheti a pilótákat a pálya elhagyásától, hiszen a legrosszabb esetben akár meg is ragadhatnának benne.

A hétvége menetrendje péntek: szabadedzés 12.30, sprintkvalifikáció 16.30

szombat: sprintfutam 12.00, időmérő 16.00

vasárnap: Osztrák Nagydíj 15.00

Red Bull vagy McLaren?

Így tehát a döntnökök helyett idén remélhetőleg a pilóták maguk alakíthatják majd ki a rajtsorrendet. Az elmúlt másfél-két hónap történései alapján újra szoros csatában reménykedhetünk. Verstappen tavaly még jót nevetett azon, amikor az osztrák futam után felvetették neki, hogy a riválisok közelebb férkőztek hozzájuk. A Red Bull szempontjából azonban ma már közel sem ilyen örömteli a helyzet, ezt már Verstappen is elismerte. A McLaren ott lohol a nyakukban, sőt egyes versenyzők szerint már túl is szárnyalja a bikákat. A Mercedes egyre gyorsabbnak tűnik, és olykor-olykor a Ferrari is megvillan. Christian Horner jól tudja, korántsem nyilvánvaló, hogy a Red Bull hazai pályáján az istálló egyik pilótája fog győzni.

– Nagyon rövid pályáról van szó, szóval szoros lesz a futam. Lando Norris és a McLaren itt is gyors lesz, de a Ferrari és a Mercedes, sőt akár más csapatok is beleszólhatnak a küzdelembe – vetítette előre a Red Bull csapatfőnöke. – A legutóbbi versenyekből látott különbségekből kiindulva kijelenthető, hogy most is rendkívül gyorsak lesznek a vetélytársaink. Már tavaly is így volt, Lando pedig azóta sokat előrelépett. Tehát most megoldást kell találnunk a problémáinkra.

Persze a Red Bullt még nem kell temetni, mert Verstappen azzal együtt is megnyerte a legutóbbi két nagydíjat, hogy Spanyolországban Norris, Kanadában pedig George Russell (Mercedes) elhappolta előle a pole pozíciót. Meglátjuk, hogy ezúttal ennél többre is képesek lesznek-e a kihívók.