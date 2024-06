Megvan a Győr BL-döntős ellenfele, erre a párosításra kevesen számítottak

Mindkét csapat vezetett, de a szünetben a Metz állt jobban

A franciák és a németek találkozójára nem ürült ki az MVM Dome, amelynek közönsége javarészt a zöld-fehérbe öltözött győriekből állt össze. Maradtak az Esbjerg drukkerei is, de persze a története első BL-döntőjéért küzdő Metznek és a Bietigheimnek is volt saját szurkolótábora – közülük eleinte az utóbbi csapatért szorítók örülhettek, hiszen a négyes döntő újonca szerezte meg a vezetést. Később fordított a Metz, majd megtette ezt azt követően is, hogy a 13. minutumban újra magához ragadta az előnyt a Bietigheim. Hamarosan kettővel, 7-5-re ellépett a francia együttes, ám a 21. percben már a német riválisnál volt az előny. Folyamatosan változott az állás, a szünetben a Metz állt jobban, 15-14-re vezetett.

Küzdelmes mérkőzés volt. Fotó: Csudai Sándor/Origó

Sokat javult a Bietigheim játéka, ez pedig nagy sikert ért

A fordulás utáni első gól is a metzieké volt, ezzel kettőre növelte a különbséget Emmanuel Mayonnade csapata. A 39. percre újra egalizált, eggyel később pedig már vezetett a Bietigheim, így Mayonnade kihasználta második időkérési lehetőségét is. Mindez nem használt, a második játékrész felénél ugyanis már hárommal, 24-21-re vezetett a final four meglepetéscsapata, a Bietigheim, amely a hétvége négy résztvevője közül az egyetlen olyan együttes, amely nem csoportja első vagy második helyén végzett. A második játékrészre védekezésben és támadásban is sokat javult a Bietigheim, a Metz láthatóan nem tudott mit kezdeni ezzel a helyzettel, a hajrához közel öttel is elment a német gárda. Érett a meglepetés.