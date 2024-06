„A végén kicsit szerencsések is voltunk” – a nehézségekről is vallott a BL-döntős Győr játékosa

– Emlékszem, alig néhány másodperc volt hátra, amikor ellentámadást vezethetett az ellenfél. Csak az járt a fejemben, hogy valahogy labdát kell szereznünk! A végén kicsit szerencsések is voltunk – mondta mosolyogva Haugsted, aki Sandra Toftot és a győri szurkolótábort is méltatta. – Sandra fantasztikus volt! Végig próbáltunk keményen védekezni, de amikor az ellenfél próbálkozhatott, ő mindig ott volt. Sokat jelentett nekünk a szurkolóink támogatása is. Az egész szezon során mögöttünk álltak, köszönjük nekik! Őrületesek voltak szombaton is.