Verstappen és Norris kakaskodott, csúnyán ráfáztak

A McLaren egyre nagyobb veszélyt jelentett a Red Bullra az elmúlt futamokon, de általában csak részsikerekig jutnak a narancssárgák, és végül úgyis Max Verstappené lesz a győzelem. Így volt ez az osztrák versenyhétvége sprintfutamán is. A két McLaren az első körökben a háromszoros világbajnok nyomában loholt, Lando Norris rövid időre meg is előzte, de végül nemcsak az első helyet, hanem a másodikat is elbukta csapattársával, Oscar Piastrival szemben, aki ezek után nem jelentett veszélyt Verstappenre.

George Russell lett a nevető harmadik Fotó: AFP/NurPhoto/Andrea Diodato

Ilyen előzmények után került sor az időmérőre, ahol ismét a hollandé lett az első rajtkocka, Norrisnak pedig újra a második jutott. Mögöttük pedig George Russell (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari), (Mercedes) és Charles Leclerc (Ferrari) következett.

Az első négy simán eljött, Hamilton elvette Sainztól az ötödik helyet, majd Russell nyomába eredt, oda-vissza előzték egymást a Mercedesek. Hamiltonnak végül vissza kellett adnia Sainznak a negyedik helyet, mert szabálytalanul előzhette meg a Ferrari spanyolját. Leclerc azonnal a bokszba hajtott, a rajt utáni csatározások közepette megsérült a Ferrari első szárnya.

Verstappen könnyedén leszakította magáról Norrist, és mögöttük is nagy volt a nyugalom egészen a 24. körig, akkor a kerékcserét törték meg a körözést. Az élmezőnyből szépen lassan mindenki új gumikat kapott, a sorrend ezután sem változott.

A versenybírák kavarták meg kicsit a kártyákat, a futam feléhez közeledve néhány pilóta begyűjtött egy-két büntetést. A középmezőnyben autózó Fernando Alonso (Aston Martin) öt másodpercet kapott, aztán így járt Hamilton és Pérez is. Alonso egy csetepaté miatt bűnhődött, Hamilton ráhajtott a fehér vonalra a kerékcseréje után, Pérezt pedig gyorshajtáson kapták a bokszutcában. A rajt után visszaeső Leclerc eközben a kerékcseréket halmozta: a 34. körben már a harmadikat tudta le.

Verstappen és Norris váratlan csatája és drámája

Verstappen sem állt messze tőle, hogy büntetést kapjon. Őt a csapata hibája miatt szankcionálhatták volna, veszélyes kiengedés volt a vád, de a holland pilóta megúszta. Így tehát nem veszített el öt másodpercet az előnyéből, Norris azonban szépen lassan faragni kezdte azt. Verstappen a kemény keverékre panaszkodott, amely nem működött az autóján. A McLaren brit pilótája másfél másodperccel közelebb került hozzá. Néhány körig tartott csupán ez az időszak, idővel Norris is szenvedni kezdett az abroncsokkal, Verstappen így visszaállította a hét másodperces előnyt.

A második kerékcseréjénél viszont rengeteget veszített a holland pilóta, Norris lemaradása hirtelen egy másodpercre csökkent, és gyorsabb is volt a látszólag műszaki problémákkal küzdő Red Bullnál.

Az 59. körben Norris először előzte meg Verstappent, de szabálytalanul, így visszaadta a pozíciót. Körökön keresztül folytatódott az adok-kapok, Norris második manővere alkalmával kiterelte a pályáról Verstappent, ekkor sem járt sikerrel. A nagy akarásnak nyögés lett a vége: összeért a két, egyébként jó barátságban lévő pilóta. Defekttel végezte mindkettő, a bokszba hajtottak. Nem csak az első helyről csúsztak le, Verstappen az ötödikre esett vissza, Norrisnak pedig fel kellett adnia a versenyt.

Verstappen egyébként ritkán hibázik, de Norrisnak most sikerült belehajszolnia őt egybe. A versenyfelügyelők a háromszoros világbajnokot hozták ki vétkesnek, tíz másodperces büntetést kapott az ütközésért.

Russell örökölte meg az első helyet, második Formula–1-es futamgyőzelméért hajtott. Piastri lépett fel a második helyre, miután megelőzte Sainzt, ezután Russell nyomába eredt, négy kör alatt három másodperc hátrányt kellett volna ledolgoznia. Hiába volt gyorsabb az ausztrál, annyival nem, hogy elkapja a Mercedest.

Így Russell ért elsőként célba, majd Piastri és Sainz következett. A legjobb tízbe még Hamilton, Verstappen, Nico Hülkenberg (Haas), Sergio Pérez (Red Bull), Kevin Magnussen (Haas), Daniel Ricciardo (RB) és Pierre Gasly (Alpine) fért még be.

Folytatás a jövő héten Nagy-Britanniában.