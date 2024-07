Antifasiszta szlogennel fújták meg a franciák a harci kürtöt az Eb-elődöntő előtt

Még csak Mbappé talált be, ő is 11-esből

No, persze, ha ezen a védelmen nem is törnek át a spanyolok sem, ott a nagy kérdés, hogy mire mennek Didier Deschamps szövetségi kapitány támadói? Mert a franciák az Eb-n eddig egyetlen akciógólt sem szereztek az öt meccsükön! Kylian Mbappé egyszer 11-esből talált be, az ellenfelek két öngólja segítette őket, a negyeddöntőben pedig 11-es párbajban ejtették ki a portugálokat.