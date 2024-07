Megúszta a síró Morata, nem tiltották el, de odaszúrt a spanyol szurkolóknak

Az Eb-n a spanyol válogatott pénteken a negyeddöntőben hosszabbítás után 2-1-re legyőzte a házigazda németeket, de a találkozón érzékeny veszteségeket szenvedett. Pedrit már a meccs elején le kellett cserélni, és brutális belépője azt eredményezte, hogy számára véget ért a torna. A spanyolok a keddi, franciák elleni elődöntőben nem számíthatnak Daniel Carvajal és Robin Le Normand játékára sem eltiltás miatt. Carvajalt egy taktikai szabálytalanság miatt a hosszabbítás legvégén állították ki a második sárga lapja után, Le Normand pedig az Eb-n begyűjtött második sárga lapja miatt lesz kénytelen pihenni. A televíziós közvetítésből azt szűrhettük le, hogy a már lecserélt Álvaro Morata is sárga lapot kapott, és neki is ki kell hagynia a következő meccset – ez angolul meg is jelent a képernyőn.

Álvaro Morata és Toni Kroos párharca (Fotó: EPA/Georgi Licovski)

Ám utóbb kiderült, hogy Morata nem kapott sárga lapot, így ő ott lehet a franciák elleni elődöntőben.

Moratáról ismert, hogy Spanyolországban évek óta nagyon rossz a viszonya a szurkolókkal, akik elégedetlenek a válogatottban mutatott teljesítményével, az utóbbi időben rendre látványosan kifütyülik a hazai mérkőzéseken. Amit a csatár – aki a nemzeti csapatban 78 fellépésén 36 gólt szerzett – nem vesz jó néven, és ennek gyakran hangot is ad, az ellentét így kibékíthetetlen.

Morata: Valószínű, hogy ez lesz az utolsó tornám a spanyol válogatottal

S Morata most, az Eb-n az elődöntő előtt is panaszkodott a szerinte „nonszensz” kritikák miatt.

– Valószínű, hogy ez lesz az utolsó tornám a spanyol válogatottal, de erről most nem akarok túl sokat beszélni. Spanyolországban nagyon nehéz boldognak lenni. Külföldön sokkal boldogabb vagyok, mindenekelőtt azért, mert ott tisztelnek. Spanyolországban viszont nincs tisztelet semmi és senki iránt – nyilatkozott élesen Álváro Morata az El Mundo újságírójának.

Az Atlético Madid 31 éves támadója arról is beszélt, hogy a németek legyőzése után megdöbbenve szembesült azokkal a véleményekkel, melyek szerint azért sírt a kispadon, mert sárga lapot kapott. A csatár tisztázta: örömében sírt, mert bejutottak az elődöntőbe.