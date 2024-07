Morata ostobasága még sokba kerülhet a spanyoloknak az Eb-n

A spanyol lapok az ünneplés mellett azért már elkezdték felhívni a figyelmet arra, hogy szép dolog az elődöntőbe jutás, ám a franciák ellen minimum négy, máskor biztosan kezdő játékost kell nélkülözniük majd az elődöntőben. A Marcánál érthetően pozitívan értékelték a negyeddöntős összecsapást, de természetesen sok szót nem vesztegettek Cucurella minimum kezezésgyanús esetére a hosszabbításban.

Spanyol gólöröm a németek ellen Fotó: Europress/AFP/Luis Gene

„Történelmi siker a negyeddöntőben” – írja a madridi lap, hangsúlyozva, hogy Spanyolország először győzött le házigazdát az Európa-bajnokságon. Ugyanakkor már az öröm pillanataiban is már gondolnak az elődöntős gondokra. „Eltiltás miatt többen is kihagyják az elődöntőt, de ezzel lesz idő később foglalkozni, most az ünneplésé a főszerep.”

A Barcelona középpályását, Pedrit már a meccs elején le kellett cserélni brutális belépőinek köszönhetően. Nos, egybehangzó spanyol lapértesülések szerint a játékos számára véget ért az EB, ugyanis megsérült a bal térde, és további vizsgálatok várnak a Barcelona játékosára.

A spanyolok az elődöntőben nem számíthatnak Daniel Carvajal és Robin Le Normand játékára sem eltiltás miatt. Carvajalt egy taktikai szabálytalanság miatt a hosszabbítás legvégén állította ki a második sárga lapja után az angol bíró, így a Real Madrid klasszisa biztosan nem játszhat a franciák ellen. Akárcsak védőtársa, Le Normand, aki a második sárgája miatt lesz kénytelen pihenni.

Ugyanakkor nemcsak hátul, de elől is megfogyatkoztak a spanyolok, ráadásul a csapatkapitányukat veszítették el az elődöntőre. Morata hatalmas hibát követett el, hiszen a centert már lecserélték, és a kispadon gyűjtötte be a maga sárgáját, ami egyben a második ilyen lapja volt. Ez pedig automatikus eltiltást vonz maga után. Csak nehogy túl sokba kerüljön a csatár butasága, ugyanis a keddi, franciák elleni elődöntőben Carvajal, Le Normand és a csapatkapitány, Morata sem léphet pályára.