Wirtz bombájával egyenlítettek a németek

A házigazda németek kapitánya, Julian Nagelsmann két helyen változtatott a Dánia elleni nyolcaddöntőt 2–0-ra megnyerő csapaton, s visszatért a védelem tengelyébe az eltiltását letöltő Jonathan Tah, a középpályán pedig Robert Andrich helyett ezúttal Emre Can kapott lehetőséget. Luis de la Fuente ugyanazt a csapatot küldi pályára, amely 4-1-re nyert Grúzia ellen a 16 között.

Mindenesetre azonnal egymásnak estek a csapatok, és a 2. percben a spanyolok kis híján már ünnepelhettek is. Nico Williams a bal oldalról laposan játszott középre, Morata visszagurított Pedrinek, akinek 16 méteres bombáját nagy bravúrral védte Neuer.

A félidő első felében mindkét kapu előtt adódtak helyzetek, de a kapusok állták a sarat. a 11. percben Raum tette próbára Unai Simónt, aki szépen hárított, majd újfent Neuer bizonyította, jó formában van. Előbb Nico Williams, majd Laporte lövését védte. Aztán a 21. percben a németek elpuskázták az addigi legnagyobb helyzetüket: Kimmich jobb oldali beadását Havertz 7 méterről fejelhette kapura, a nem túl erős fejest könnyen fogta elvetődve Unai Simón.

Ezt követően jött egy kis bokazene mindkét oldalon, aminek hirtelen két sárga lett a következménye - a Yamalt letaroló Can megúszta a lapot -, és ez azt is jelentette, hogy a besárguló Le Normand spanyol továbbjutás esetén kihagyja az elődöntőt.

Az első félidő gól nélkül zárult, viszont egyáltalán nem unalmas 0-0-át játszottak a csapatok. Ugyanakkor mindkét fél próbálkozott rendesen, a spanyolok 4, míg a németek 3 alkalommal találták el a kaput, ám mindkét kapus hárította a lövéseket, fejeseket. Az látszik, hogy a spanyolok ugyan többet birtokolták a labdát, ám a gyors német kontrákban mindig ott volt a gólveszély.

A második félidő pont úgy indult, mint az első, ugyanis két perc sem telt el, máris helyzetbe kerültek a spanyolok: Morata úgy a német kaputól hét méterre lefordult a védőkről, majd az egekbe lőtte a labdát. Majd utána hosszú másodpercekig próbálta meggyőzni a bírót, hogy azért nem talált Neuer hálójába, mert a védők lerántották. Nos, a monológja pont olyan eredménnyel zárult, mint a lövése: eredménytelenül.

Aztán az 52. percben megtört a gólcsend, és egy remek spanyol támadás Yamal pontos begurításából a Bundesligában játszó Dani Olmo kapásból a jobb alsóba lőtt, Neuernek esélye sem volt.

Hirtelen felpörgött a találkozó, néha szemmel is alig lehetett követni a tempót, a németek rövid időn belül behozták a csodacseréjüket, a középcsatár Füllkrugot, aki eddig kétszer is betalált csereként beállva. A dortmundi center azonnal jelentkezett is egy fejessel, ami fél méterrel ment fölé.

A németek nagyon megnyomták, sokkal veszélyesebben támadtak, mint korábban, de az utolsó pillanatban vagy érkezik egy spanyol láb, vagy hárít Unai Simón. A 74. percben aztán egyik sem valósult meg, viszont Füllkrug lövését a kapufa hárította. A 82. percben Hawertz lépett ki, a spanyolok kapusa messze járt a kapujától, ám a német támadó emelése néhány centivel fölé ment.

Ezt a nyomást a spanyolok nem bírták ki, és a 89. percben egy szöglet után Wirtz elé pattant a labda, aki nem teketóriázott, hanem a kapuba lőtte a németek egyenlítő gólját.

Cikkünk folyamatosan frissül.

Európa-bajnokság, negyeddöntő

Spanyolország–Németország 1-0 (0-0)

Stuttgart, Stuttgart Aréna. Vezeti: Anthony Taylor (Gary Beswick, Adam Nunn) – angolok

Spanyolország: Unai Simón – Carvajal, Le Normand (Fernandez, 46.), Laporte, Cucurella – Fabián Ruiz – Yamal (Ferran Torres, 63.), (Dani Olmo, 8.), Nico Williams (Merino, 80.) – Morata (Oyarzabal, 80.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

Németország: Neuer – Kimmich, Rüdiger, Tah (Th. Müller, 81.), Raum (Mittelstadt, 57.) – Can (Andrich, 46.), Kroos – Musiala, Gündogan (Füllkrug, 57.), Sané (Wirtz, 46.) – Havertz. Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

Gólszerző: Dani Olmo (52.)