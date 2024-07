Klopp szerint lejáratná magát, ha leülne az angol válogatott kispadjára

Míg a Liverpool a világot járja, addig korábbi vezetőedzője, Jürgen Klopp luxusvillát építtet Németországban, és a szabadságát élvezi. Folyamatosan spekulálnak a német tréner jövőjéről, az Egyesült Államok szövetségi kapitányaként vizionálták. De ő egyelőre nem keresi az új munkalehetőségeket, hanem, ahogy azt a Liverpooltól való távozásakor megígérte, egy év pihenőt tart.

Nem Klopp lesz Southgate utódja Fotó: MTI/EPA/Filip Singer

Ezt megerősítette a Würzburgban tartott edzői kongresszuson is, ahol arról kérdezték, ügynöke, Marc Kosicke milyen ajánlatokról számolt be neki. – Semmilyenről – szögezte le Klopp. Később felvetették neki, hogy Gareth Southgate lemondásával az angol kispad is megürült, a sztáredző újabb elutasító választ adott.

– Úgy lejáratnám magam, mint korábban senki a futballban, ha azt mondanám, hogy velük kivételt teszek – utalt az 57 éves szakember az egyéves pihenőjére, amelyet egy csapat hívására sem kíván megszakítani. – Lesz majd munkám, túl fiatal vagyok ahhoz, hogy csak padelezzek és az unokáimmal töltsem az időt. Visszatérek-e valaha az edzősködéshez? Jelen pillanatban ezt kizártnak tartom, de térjünk vissza a kérdésre néhány hónap múlva.