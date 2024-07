Vérdíjat tűzött ki Ronaldo rajongóira az Eb biztonsági cége

rajongói már több problémát is okoztak a szervezőknek a németországi Eb-n azzal, hogy meccs közben próbáltak kedvencük közelébe férkőzni. A portugálok Törökország elleni csoportmeccsén egy fiatal szurkoló rohant be a pályára, és közös képet készített Ronaldóval, majd még többen próbálkoztak hasonló akcióval, kisebb-nagyobb sikerrel. A Szlovénia elleni nyolcaddöntő után már hatalmas botrány tört ki: mint azt megírtuk, a tizenegyespárbaj közben a pályára befutni igyekvő Ronaldo-rajongókat a biztonsági őrök összeverték. A frankfurti stadionban történt esetről felvételek is készültek, ami után a portugálok felháborodva kérték az UEFA-tól, hogy a szóban forgó biztonságiakat vonják felelősségre.