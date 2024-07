Megfejtettük, hol nyaral Szoboszlai Dominik + kép, videó

Múlt szerdán dőlt el, hogy a magyar válogatott nem jutott be a legjobb tizenhat közé a németországi Európa-bajnokságon, így futballistáink számára is megkezdődött a nyár. Szoboszlai Dominiknek még néhány hétig nem kell jelentkeznie a klubjánál, a Liverpoolnál, így kihasználja a szabadidejét. Előbb Budapesten bulizott, kedden pedig már az olasz tengerpartról jelentkezett be. Az Instagram-történetben megosztott videó tanúsága szerint a 23 éves középpályás a Nápolyi-öböltől egy sóhajtásnyira, a meseszép Amalfi mellett, Conca dei Marinin nyaral.

A videó szerdáig Instagram-oldalán tekinthető meg.