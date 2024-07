A „buta” Verstappen hibájára egy barátsága is rámehet

Max Verstappennek (Red Bull) a Lewis Hamiltonnal (Mercedes) való csatározások óta nem volt olyan vetélytársa, aki fel tudta volna vele venni a versenyt. A két pilóta 2021-ben vívott ádáz harcot, nem egyszer koccantak, és néhányszor az is előfordult, hogy kiütötték egymást.

Norris (hátul) váratlanul érkezett meg Verstappen nyakába Fotó: AFP/APA-PictureDesk/Guenther Iby

A Red Bull két évig tartó dominanciája után viszont olyanná vált a Formula–1, ahogy szeretjük, és bár Verstappen most is tekintélyes előnnyel bír, két három csapat versenyzői is beleszólnak a küzdelembe. Különösképp Lando Norris (McLaren) lépett előre, ami furcsa helyzetet idéz elő, mivel Verstappennel jó barátok. Gyakran együtt utaznak a futamok helyszíneire, más sportágakban is összemérik a tudásukat, de Norris még Verstappen kedvese, Kelly Piquet kislányának születésnapján is megjelent.

A pályán viszont nincs barátság, ez vasárnap is bebizonyosodott. A csendben csordogáló Osztrák Nagydíjon Verstappen nagy előnnyel bírt, a csapata azonban elrontotta a második kerékcseréjét, Norris pedig azonnal ott termett mögötte. Verstappen nem tudott mit kezdeni a gyors McLarennel, és Norris egyik előzési kísérletének ütközés, defekt és a brit részéről kiesés lett a vége.

Norris kevésbé tiszteli Verstappent

A versenyfelügyelők, a rosszabbul járt pilóta és a McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella is egyetértett abban, hogy a címvédő volt a ludas. Verstappen két büntetőpontot és tíz másodperces büntetést kapott baleset okozásáért, de ezzel együtt is az ötödik helyen ért célba. Norrist nem vigasztalja, hogy igazat adtak neki, hiszen két második hely után Ausztriában végre nyerhetett volna.

– Csalódott vagyok, jó versenyem volt. Vártam a csatát is, egy fair csatát, de nem az lett belőle. Nehéz elfogadni, mert én nem hibáztam a futamon, azt hiszem, hogy jó munkát végeztem, mégis kilöktek. Van egy szabály, ami ellen ő háromszor is vétett. Kétszer még el tudtam kerülni az ütközést, de harmadszorra belémszaladt. Mindkettőnk versenyét tönkretette – sajnálkozott Norris.

A brit megjegyezte, az eset a barátságuknak is árthat. – Minden attól függ, hogy mit mond. Ha azt, hogy semmit sem csinált rosszul, akkor sokkal kevésbé fogom tisztelni. Ha elmondja, hogy egy kicsit buta és felelőtlen volt, ezért talált el, akkor csak kicsit változik róla a véleményem. Nehéz ezt lenyelni, mert a győzelemért harcoltunk. Én törekedtem a tisztességes csatára, de ő nem gondolt erre.

– Egy kis csoporton kívül mindenki számára világos, hogy ki volt a vétkes – dohogott a McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella. – A problémát az jelenti, ha nem foglalkozunk ezzel, akkor újra meg fog történni. Most is azért kell beszélnünk erről, mert a Lewisszal való csaták idején Maxot nem büntették meg eléggé. Tiszteljük a Red Bullt és Maxot is, de nincs szükségük erre. Ezzel csak a saját hírnevüknek ártanak.

A Red Bullt irányító Christian Horner Verstappen mellé állt. A háromszoros világbajnok első nyilatkozatai egyikével biztosan nem hatotta meg Norrist.

– Beszélni fogunk róla, de nem most, ez nem a megfelelő idő. Jobb, ha előtte megnyugszunk. Versenyzők vagyunk. Van egy kis korkülönbség köztünk (Verstappen 26, Norris 24 éves – a szerk.), ezért alacsonyabb kategóriákban nem versenyeztünk egymás ellen. De mindketten továbblépünk majd – tekintett előre Verstappen, aki később már nem volt ilyen diplomatikus. – Úgy hiszem, hagytam neki egy autónyi szélességet. De közben keményen versenyzek, nem hagyhatok neki két autónyi szélességet, mert akkor azonnal megelőz. Keménynek kell lennünk, hogy megnyerjük a futamot. Persze nem szeretnél összeütközni a barátoddal, ez most mégis megtörtént. Ez is a versenyzés része, még ha nem is kellemes dolog.

Verstappen egyébként az ütközés helyett inkább a csapata hibái miatt volt dühös, mert ha nincsenek az elrontott bokszkiállások, akkor máshogy alakult volna a futama.

Ebben valószínűleg igaza van. De a sportban nincs ha. Ez pedig egy gyönyörű barátság után talán egy gyönyörű rivalizálás kezdete.