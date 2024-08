Üvöltve üzent a bosnyákok csapatkapitánya a Ferencvárosnak + videó

A találkozó után a sajtótájékoztatón a Borac Banja Luka vezetőedzője, Mladen Zizovic visszafogottan értékelte, hogy csapata döntetlenre végzett a párharc első felvonásán: – Továbbra is a FTC-t tartom a párharc esélyesének, de most mindenki láthatta, hogy mi is tudunk keményen küzdeni. A továbbjutás a visszavágón dől el, és mi mindent megteszünk, hogy hazai pályán megmutassuk, mit tudunk.

Ez nem a Ferencváros meccse volt, a Banja Luka játékosai örülhettek. Fotó: Csudai Sándor

A Borac csapatkapitánya, Srdan Grahovac a pálya szélén nyilatkozva a következőket mondta: – Elértük a célunkat, hogy a továbbjutás Banja Lukán dőljön el. Megmutattuk, hogy mire vagyunk képesek, méltón képviseltük a klubunkat és városunkat, de még ennél is tudunk jobban játszani. Köszönettel tartozunk a szurkolóinknak, akik mindig velünk vannak, és most hosszú utat tettek meg, hogy buzdítsanak bennünket. Sokat jelentett a támogatásuk.

Grahovac: Minden lángba borul!

Grahovac és társai együtt ünnepeltek a Budapestre érkezett szurkolóikkal, a csapatkapitány pedig rövid csapatépítő tréninget tartott:

– A jövő héten ők jönnek hozzánk, és minden lángba borul! – kiabálta Grahovac. – Ki a legjobb?

Amire teli torokból érkezett a válasz:

– Borac!

Ehhez persze jövő csütörtökön a Ferencváros játékosainak is lesz szavuk.