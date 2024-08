Szappanos sztároknak járó fogadtatásban részesült Szaúd-Arábiában + videó

Szappanos Péter az elmúlt napokban orvosi vizsgálatokon vett részt, a szerződését pedig ma írta alá az al-Fateh együtteséhez, amely a 18 csapatos szaúdi bajnokságban tavaly a hetedik helyen végzett. Szappanos Péter Zalaegerszegen négy évet játszott, majd 2018-tól 2021-ig Mezőkövesden szerepelt. Onnan a Budapest Honvédhoz igazolt és a kispesti csapattól érkezett tavaly nyáron a paksiakhoz, akiktől most elköszönt.

Szappanos már az al-Fateh játékosa Fotó: X/AlFateh Saudi club

Szappanos Péter immár Ronaldo, Neymar és Benzema ellen

– Köszönöm a szurkolóknak azt a töretlen biztatást és támogatást, amit meccsről meccsre kaptam. Ám olyan lehetőség előtt álltam, amit – úgy gondolom – muszáj volt elfogadnom. Kiskorom óta azért dolgoztam, hogy egyszer külföldre igazolhassak, és szerintem nem kell ecsetelnem, milyen ellenfelek ellen léphetek majd pályára – fogalmazott a Paks honlapján Szappanos, akinek a kapuját Cristiano Ronaldo, Neymar és Karim Benzema is támadhatja.

Az al-Fateh este az X-oldalán három posztot is szánt Szappanos Péter leigazolásának, a „felhajtás” alapján mondhatjuk, hogy honfitársunk sztároknak járó fogadtatásban részesült. S természetesen már be is öltöztették az új mezébe.

A klub honlapján azt írják, hogy Szappanos Péter az egyik legjobb magyar kapus, és azt is nyilvánosságra hozták, hogy kétéves szerződést kötöttek vele.

„Már alig várja, hogy sikereket érjen el a csapattal, és hozzájáruljon a klub ambiciúzus terveinek megvalósításához” – írják róla a klub honlapján.