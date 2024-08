Becsapottnak érezték magukat a Fradi-szurkolók, Pascal Jansen szerint joggal fütyölték ki a csapatát

A Ferencváros játékosai csalódást okoztak a szurkolóknak és mint kiderült, saját maguknak is az Európa-liga play-off körében az első meccsen. Az ellenfél a bosnyák bajnok, a Borac Banja Luka volt, amely gól nélküli döntetlent ért el a Groupama Arénában. A szurkolók a hajrában ki is fütyülték a Fradit – csak úgy zengett a k..va gyenge jelzős szerkezet a játékot látva –, amelynek most a jövő héten idegenben kell majd kirukkolnia bravúros teljesítménnyel azért, hogy az ősszel a második számú európai sorozat csoportkörében szerepelhessen. Pedig fogadkozásokban ezúttal sem volt hiány.

Pesics sem tudta gólra váltani azt a kevés lehetőségét Fotó: Csudai Sándor

A Fradi játékában az volt a legszomorúbb, hogy elképzelése sem volt a játékosoknak, vajon mit is akarnak játszani, ráadásul a tanácstalanság elképesztő lassúsággal párosult. Az egész találkozót jól mutatta az a jelenet a hosszabbításban, amikor az ellenfél kapujától addig passzolgatták ki a Fradi játékosai, hogy a végállomás Dibusz Dénes volt. Sajnos – bármennyire fáj is ezt tudomásul venni – a lefújást követően a nézőtéren nagyon egyet értettek azzal a sommás véleménnyel, hogyha ezt a meccset reggelig játszák, a Fradi akkor sem fog az ellenfél hálójába betalálni.

A Ferencváros vezetőedzője, Pascal Jansen elismerte, hogy jogos volt a közönség ilyen reakciója, sőt, hozzátette, ő maga sem érti, mi történt a csapatával.

– Teljesen megértem, hogy a szurkolóink csalódottak voltak, hiszen az elvárásaik nagyobbak annál, mint amit ma mutattunk nekik. Helyzeteket, gólokat vártak tőlünk, úgy, ahogy a szezon eddigi mérkőzésein, viszont ezt ma nem tudtuk megadni nekik. Bár tudtuk, hogy kemény összecsapás vár ránk, nagyon lassan játszottunk, képtelenek voltunk arra, hogy a szükséges hőfokú tempót diktáljuk. Kevés volt a labda nélküli mozgás, statikus volt a játékunk, nem tagadom, engem is meglepett a pályán mutatott teljesítmény. Csalódást okoztunk, amit csak azzal tehetünk jóvá, ha a jövő héten bebiztosítjuk az Európa Liga főtábláján való szereplést – fogalmazott igencsak önkritikusan a Fradi vezetőedzője.

Pascal Jansen szerint joggal csalódottak a szurkolók Fotó: Csudai Sándor

Még szerencse, hogy a Borac trénere, Mladen Zizovic udvarias ember, aki tudja, mit kell nyilatkoznia egy ilyen mérkőzést követően. Azt persze egy pillanatra sem tagadta, hogy egyértelmű sikerként könyvelte el a gól nélküli döntetlent a Groupama Arénában.

– Már a meccs előtti nap is említettem a sajtótájékoztatón, hogy gyakran tudnak meglepetést okozni a kis csapatok. Ahogy azt korábban is mondtam, és ezt az első találkozó ismretében is fenttartom, természetesen az FTC továbbra is favoritja ennek a párharcnak, de azt hiszem, most mindeni láthatta, hogy mi is tudunk keményen küzdeni. Nem volt sok lehetőségünk a találkozó folyamán, talán csak kettő-három,ámsajnos nem tudtunk élni a lehetőségeinkkel. A visszavágón fog eldőlni a párharc, és mi mindent meg fogunk tenni, hogy hazai pályán is megmutassuk, mit tudunk – értékelte Jansennél sokkal boldogabban a Borac szakvezetője.

Ugyanakkor jó figyelmeztető a zöld-fehéreknek, hogy hazai meccsen nagyon ritkán veszített a Borac a nemzetközi kupákban. Erre mindössze kétszer volt példa: a 2022/23-as Konferencialiga selejtezőben az Austria Wien nyert Banja Lukában 2-1, valamint az idei Bajnokok Ligája második selejtezőkörében a görög PAOK győzött 1-0-ra. Jó lenne, ha ebben az esetben is bebizonyosodna, hogy három a magyar igazság, azaz a harmadik vereségüket a Fraditól szenvednék el.