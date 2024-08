Abu Fani kiengesztelné a BL-kudarcért a Fradi-tábort

A Ferencváros sorozatban a hatodik szezonjában lesz érdekelt egy európai kupasorozat őszi küzdelmei során, a zöld-fehérek szériája a 2019/20-as szezonban kezdődött, a csapat azóta egyszer a Bajnokok Ligájában, háromszor az Európa-ligában, a legutóbbi idényben pedig a Konferencia-ligában bizonyíthatott. Csütörtökön a zöld-fehérek a bosnyák Borac Banja Luka együttesét fogadják a labdarúgó Európa-liga-selejtező negyedik, utolsó fordulójának első felvonásán. A két csapat története során először találkozik egymással, a Ferencváros fennállása során harmadszor kerül szembe bosnyák riválissal a nemzetközi kupaporondon; legutóbb 2015 nyarán, az Európa-liga selejtezőjének második fordulójában a Zeljeznicar kettős győzelemmel búcsúztatta a zöld-fehéreket.

A szurkolók azt remélik, hogy a Rommens, Zachariassen, Pesics trió gólokat lő a Borac Banja Luka ellen Fotó: fradi.hu

A Fradi remek formában várja a bosnyákok elleni párharcot, ugyanis a múlt hétvégén sorozatban a 17. alkalommal is legyőzte az ősi rivális Újpestet, így az OTP Bank Ligában százszázalékos mérleggel, kapott gól nélkül áll. Az FTC-ben ráadásul 55 nap után újra tétmérkőzésen lépett pályára Varga Barnabás, az előző két élvonalbeli idény gólkirálya, aki most bekerült Pascal Jansen vezetőedző El-keretébe is. A Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője szerint együttese maximálisan felkészült a bosnyák Borac Banja Luka elleni Európa-liga-párharcra.

– Muszáj mindent megtenni, hogy jó eredményt érjünk el hazai pályán. Kemény ellenfélre számítunk, hiszen itt vannak, a playoffban küzdenek, hogy csoportkörbe jussanak. Láttuk az elmúlt mérkőzéseiket. Mindent megteszünk, hogy jó eredményt érjünk el az első meccsen, és előnnyel menjünk a visszavágóra. Elvégeztük a házi feladatot, ahogy azt tesszük minden esetben – állította a Fradi holland szakvezetője, utalva arra, ahogyan minden egyes ellenfelet, a bosnyák gárdát is feltérképezték, elemezték a nemzetközi kupában és a hazai bajnokságban lejátszott mérkőzéseit.

Hozzátette, a csapat számára csalódást jelentett, hogy a Bajnokok Ligájából búcsúzott, így most maximálisan arra koncentrál, hogy bejusson az Európa-ligába. Teljesen egyetértett edzőjével a Fradi irányító középpályása, Mohammed Abu Fani. Elárulta, nagy csalódás volt a múlt hetük, hiszen kiestek a Bajnokok Ligájából, ez a csalódottság egyaránt igaz a csapatra, a szurkolókra és a teljes klubra is.

Abi Fani nagyon szeretné kiengesztelni a szurkolókat Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

– Itt van előttünk az újabb kihívás, amelyre maximálisan fel kell készülnünk, hiszen be akarunk jutni az UEFA Európa-liga csoportkörébe, hogy kiengeszteljük a szurkolóinkat a BL-kudarcért. Nagyon jó csapat az ellenfelünk, hiszen eljutott idáig, de biztos vagyok benne, hogy a szurkolók segítségével sikerrel tudjuk venni ezt az akadályt is. A cél egyértelmű, irány az Európa-liga főtáblája – mondta Abu Fani, akit a szombati derbin már a kispadon ülva állított ki a játékvezető.

A Groupama Arénában csütörtökön 21 órakor kezdődő találkozó játékvezetője a skót Nicholas Walsh lesz, a mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.