Most kell szerénynek lenni – üzente a selejtező visszavágóját váró csapat vezetőedzője

A Puskás Akadémia az örmény Ararat vendégeként, Jerevánban győzött 1-0-ra, míg a Fehérvár a ciprusi Omonia Nicosia otthonában kapott ki ugyanilyen arányban.

A Puskás hajrágólja még sokat érhet az örmények elleni párharcban (Forrás: facebook.com/PFLAhu)

„Szerénynek kell maradnunk”

– Már az első perctől érezhető volt, hogy minőségi játékosok alkotják az Ararat keretét, és a második félidőben még erősíteni is tudtak, mikor olyan cserék érkeztek a pályára, mint például Jonathan Duarte. Nehéz mérkőzés volt, a szünet után az ellenfélnek sikerült nyomás alá helyeznie a védelmünket, de jól álltuk a sarat. Aztán beküldtük Artem Favorovot és Jonathan Levit, akiknek köszönhetően sokkal hatékonyabbá vált a középpályánk. A kontratámadásokra alapoztunk, és Jakov Puljic is remekül szállt be a játékba, aminek köszönhetően a hajrában Mikael Soisalo meg is tudta szerezni a győzelmet érő találatot – mondta el a Puskás vezetőedzője, Hornyák Zsolt.

– Szerénynek kell maradnunk, hiszen az 1-0-s siker nem számít megnyugtató előnynek. Hazai pályán úgy kell kiállnunk az Ararat ellen, mintha újra 0-0-ról indulna a párharc.

Pető Tamás büszke a csapatára

A Fehérvár szerdán nehézségek után jutott el Ciprusra, ahol csütörtökön a kapus, Tóth Balázs több bravúrja is kellett ahhoz, hogy „csak” 1-0-ra kapjon ki a csapat.

– Azt kaptuk, amire számítottunk, az Omonia nagyon jó csapat, a keretében kiváló játékosok szerepelnek és fel is készültek belőlünk. Voltak az első félidőnek olyan periódusai, amikor átvettük az irányítást, ettől függetlenül be kell vallani, hogy szerencsénk is volt, hiszen sok helyzetet alakított ki a ciprusi csapat – kezdte a fehérváriak trénere, Pető Tamás. – A második félidőben két olyan játékost kellett becserélnünk, akik két napja vannak velünk, ebben volt egy kis rizikó, de úgy gondolom, hogy mindketten nagyon jól teljesítettek. A második félidőben is nagy nyomás nehezedett ránk és az egyetlen hibánkat, amikor nem tudtunk levédekezni egy beadást, könyörtelenül kihasználta az Omonia. Összességében nagyon elégedett vagyok a csapatommal, főleg azt figyelembe véve, hogy előző nap 16 órát utaztunk. Büszke vagyok minden játékosomra, szerintem kihoztuk ebből a meccsből a maximumot. Jó eredményt értünk el idegenben, nyitott a továbbjutás kérdése, minden Sóstón dől majd el.

Ekkor rendezik a visszavágókat

Jelenleg négy magyar együttes van versenyben a nemzetközi porondon: a Ferencváros a Bajnokok Ligájában, a Paks, a Puskás Akadémia és a Fehérvár pedig a Konferencialigában szerepel. A kvalifikáció harmadik körének visszavágóit a jövő héten rendezik.